Σπανούλης: «Κάναμε παιδαριώδη λάθη, οφείλουμε να πάρουμε το μετάλλιο για την πατρίδα μας»

Η Εθνική Ελλάδας, βίωσε μια εφιαλτική βραδιά στη Ρίγα στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του EuroBasket 2025, καθώς γνώρισε την ήττα με 94-68 από την Τουρκία που πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία.

Από την άλλη πλευρά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που επέστρεψε στη ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια, καλείται να αφήσει πίσω της το σημερινό αποτέλεσμα και να παλέψει την Κυριακή (14/9, 17:00) με τη Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο ομοσπονδιακός τεχνικός,Βασίλης Σπανούλης, ανέφερε πως οι παίκτες του δεν ήταν έτοιμοι ενεργειακά και πως έκαναν πολλά παιδαριώδη λάθη που τους στοίχισαν αλλά τόνισε πως έχουν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μπροστά τους για το μετάλλιο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

«Δεν παίξαμε με τις δυνατότητές μας, πάρα πολλά λάθη. Καμία συγκέντρωση στην άμυνα. Θα είμαστε έτοιμοι με τη Φινλανδία.

Ήμασταν πολύ πιεσμένοι χωρίς λόγο. Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, ενεργειακά η Τουρκία ήταν καλύτερη, έπαιξε καλύτερα και άξιζε τη νίκη. Πιστεύω πως ήταν μια άσχημη μέρα, ξεκίνησε με τα άστοχα λέι απ του Γιάννη, συνεχίστηκε με τα τρίποντα του Οσμάνι και δεχτήκαμε πολλά off ball καλάθια. Πλέον κοιτάζουμε τον αγώνα της Κυριακής. Για μας είναι τελικός, το μεγαλύτερο παιχνίδι τα τελευταία 16 χρόνια και οφείλουμε να τον κερδίσουμε για την πατρίδα μας και τις επόμενες γενιές.

Κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι, πολλά λάθη. Η ενέργειά μας και το πλάνο μας ήταν διαφορετικό. Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου και τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε για το επόμενο μεγάλο παιχνίδι. Χάσαμε 22 κατοχές από λάθη και όχι μόνο αυτό, αλλά δώσαμε τόσες ευκαιρίες στην Τουρκία να τρέξει και να σκοράρει καλάθια. Τώρα πρέπει να πάμε για το μετάλλιο που είναι τεράστιο για τη χώρα μου».

Για το αν υπάρχει απογοήτευση: «Δεν υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Έπαιξαν καλύτερα κέρδισαν. Παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα»

Για την Τουρκία: «Έβαλαν τα σουτ, έχουν τον Σενγκούν που μπορεί να πασάρει. Έχουν μεγάλο ρόστερ. Δεν μπορέσαμε να δώσουμε τις γρήγορες πάσες και να ανοίξουμε την άμυνα. Έπαιξαν καλά και στην επίθεση. Έπαιξαν πολύ καλύτερα από εμάς».