Όλοι στο πλευρό της Εθνικής: Στο ξενοδοχείο της ομάδας Διαμαντίδης, Τσαρτσαρής, Παπαλουκάς (video)

Η μεγάλη ώρα έφτασε. Λίγες ώρες απομένουν για τη μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, με φόντο μια θέση στον τελικό του EuroBasket 2025.

Στο πλευρό της ομάδας, λοιπόν, βρέθηκαν και τρεις ζωντανοί θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ. Οι Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς και Κώστας Τσαρτσαρής ταξίδεψαν για τη Ρίγα και βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της Εθνικής λίγες ώρες πριν το τζάμπολ. Οι τρεις τους, άλλωστε, ήταν μέλη της χρυσής ομάδας του 2005 που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Βελιγράδι και διατηρούν εξαιρετική σχέση με τον προπονητή της Εθνικής μας, Βασίλη Σπανούλη.

🇬🇷 Οι Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς και Κώστας Τσαρτσαρής βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της Εθνικής κατά την υποδοχή της ομάδας !#Eurobasket pic.twitter.com/P4DdApjwEs — Athletiko (@athletiko_gr) September 12, 2025

Να θυμίσουμε ότι στον πρώτο ημιτελικό της ημέρας, η Γερμανία αντιμετωπίζει τη Φινλανδία (17:00, ΕΡΤ1) και ο νικητής του αγώνα θα περιμένει τον αντίπαλο του στο τελικό της Κυριακής από την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Τουρκία (21:00, ΕΡΤ1).