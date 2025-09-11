Βασίλης Σπανούλης: Η μαγική εμφάνιση κόντρα στην Τουρκία που οδήγησε την Ελλάδα στο χάλκινο μετάλλιο

Ο αυριανός «ιστορικός» ημιτελικός (12/9, 21:00) του EuroBasket 2025 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία εκτός από τις ιδιαιτερότητες και τα γνώριμα πρόσωπα, όπως του Εργκίν Αταμάν, «ξυπνάει» μνήμες και γυρίζει πίσω το χρόνο στο 2009. Ο Βασίλης Σπανούλης, ως παίκτης τότε, καθοδήγησε την Ελλάδα σε μια ανεπανάληπτη πρόκριση απέναντι στην Τουρκία στα προημιτελικά και εν συνεχεία στο χάλκινο μετάλλιο. Αυτή τη φορά ως προπονητής θέλει να κάνει ακριβώς το ίδιο και να οδηγήσει την Εθνική στη ζώνη των μεταλλίων έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια.

ΙΝ ΤΙΜΕ

Η ηγετική εμφάνιση του «Kill Bill» το 2009

Το EuroBasket του 2009 βρήκε την Εθνική μας ομάδα να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς οι τραυματισμοί παικτών όπως ο Παπαλουκάς και ο Διαμαντίδης δημιούργησαν δυσαναπλήρωτα κενά στο ρόστερ . Παρ' όλα αυτά, η ομάδα κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα χάρη στο ταλέντο και την ηγετική παρουσία του Βασίλη Σπανούλη.

Ο «Kill Bill», 27 ετών τότε, πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα τουρνουά της καριέρας του, μπαίνοντας στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης. Σε 31.3 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, είχε 14.1 πόντους, 43.6% στα τρίποντα και 4.2 ασίστ. Η κορυφαία του εμφάνιση, ωστόσο, ήρθε στον προημιτελικό με την Τουρκία.

Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση με σκορ 65-65 και η Ελλάδα επικράτησε τελικά 76-74. Ο Σπανούλης πέτυχε 23 πόντους, με 6/9 τρίποντα και 7 ασίστ, δίνοντας μας την πρόκριση για τα ημιτελικά και μετέπειτα το χάλκινο μετάλλιο.

Τα δεκάλεπτα: 14-17, 26-29, 46-47, 65-65 (κ.α.), 74-76 (παρ.)



Τουρκία (Μπόγκνταν Τάνιεβιτς): Γκιουλέρ 3 (1), Ονάν 13 (3), Ιλιασόβα 9 (1), Ερντέν 2, Τουντσερί 9 (1), Σαβάς 8, Ασίκ 9, Αρσλάν 8, Ερσέκ, Τούρκογλου 13 (2).



Ελλάδα (Γιόνας Καζλάουσκας): Καλαμπόκης, Μπουρούσης 11, Ζήσης 13 (2), Σπανούλης 23 (6), Καλάθης, Φώτσης 10 (1), Πρίντεζης 5 (1), Περπέρογλου 2, Σχορτσιανίτης 9.

Ο αυριανός λοιπόν ημιτελικός απέναντι στην Τουρκία φέρνει ξανά στο προσκήνιο μιας από τις πιο εμβληματικές βραδιές του ελληνικού μπάσκετ, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει πλέον το ρόλο του προπονητή και να είναι έτοιμος να γράψει ένα νέο «χρυσό» κεφάλαιο στην ιστορία της Εθνικής.