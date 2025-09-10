«Κλείδωσε» η ώρα του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία

Η Εθνική Ελλάδας, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στη Λιθουανία και κρυφά... όπλα τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Βασίλη Τολιόπουλο πήρε παλικαρίσια την πρόκριση για τα ημιτελικά (87-76), όπου θα αντιμετωπίσει τη Τουρκία στην προσπάθειά της να κατακτήσει μετάλλιο έπειτα από 16 χρόνια.

Μία ημέρα μετά τις προκρίσεις Τουρκίας και Ελλάδας, έγινε γνωστή η ώρα του μεγάλου ημιτελικού του EuroBasket 2025. Η FIBA αποφάσισε να δώσει το βραδινό slot στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ομάδα του Σπανούλη και εκείνη του Αταμάν.



Αυτό σημαίνει ότι Ελλάδα και Τουρκία θα κοντραροχτυπηθούν με φόντο την πρόκριση στον τελικό του EuroBasket την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 21:00. και αντιστοίχως, οι νικητές των σημερινών προημιτελικών θα παίξουν τον πρώτο ημιτελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος στις 17:00.