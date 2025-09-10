Final-4 στην Αθήνα: Η ανακοίνωση της Euroleague, το κόστος, οι ημερομηνίες και τα εισιτήρια

Το σίριαλ που ταλαιπώρησε όλη την μπασκετική Ευρώπη ολοκληρώνεται εδώ, σήμερα Τετάρτη (10/9). Ο κύβος ερρίφθη, η Euroleague Basketball αποφάνθηκε πως το Final Four του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και αυτό πλέον είναι μη αναστρέψιμο!

Όλοι εκείνοι που ήθελαν το σπουδαίο event να μεταφερθεί στη Σερβία και πιο συγκεκριμένα στο Βελιγράδι, για μια ακόμα φορά, έπειτα και από το Final Four του 2022, προσπάθησαν πολύ… αλλά μάταια, αφού η Euroleague είχε άλλα σχέδια.

Το συνολικό κόστος της διοργάνωσης

Η οικονομική προσφορά είναι προ απαιτούμενο της διαδικασίας και αφορά… εκατομμύρια. Όχι 25 όσα έδωσαν οι Άραβες από το Άμπου Ντάμπι για το Final Four του 2025, κάπου αντίστοιχα τόσα θα δώσουν για το 2027, 2029 που επίσης θα αναλάβουν, αλλά αφορά ένα μεγάλο και αξιόλογο ποσό -ειδικά για τα δεδομένα της Ελλάδας.



Το κόστος της διοργάνωσης του 2026 είναι στα 9 εκατομμύρια ευρώ και αυτά θα τα δώσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η Περιφέρεια Αττικής. Δηλαδή, η Κυβέρνηση, εκπρόσωπος της οποίας στο συγκεκριμένο ζήτημα-διαπραγμάτευση ήταν ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης. Ένας άνθρωπος που είχε εκφραστεί έτσι κι αλλιώς, όχι μόνο για την πρόθεση της πολιτείας η Αθήνα να πάρει το χρίσμα, αλλά είχε ξεκαθαρίσει εξ αρχής το πλαίσιο και την ισχυρή επιθυμία.

Η ανακοίνωση της Euroleague στα... ελληνικά

«Η Euroleague Basketball είναι υπερήφανη να ανακοινώσει ότι το Final Four της EuroLeague 2026 θα διεξαχθεί στην Αθήνα, Ελλάδα, επιστρέφοντας έτσι το κορυφαίο αυτό αθλητικό γεγονός σε μία από τις πιο ιστορικές πόλεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το Final Four του 2026 θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, ένα γήπεδο χωρητικότητας άνω των 18.000 θεατών. Αρχικά χτισμένο το 1994 και πλήρως ανακαινισμένο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το Telekom Center Athens έχει φιλοξενήσει αμέτρητες θρυλικές στιγμές του μπάσκετ.

Η εκ νέου φιλοξενία του Final Four στην Αθήνα υπογραμμίζει τη δέσμευση της Euroleague Basketball να προσφέρει παγκοσμίου επιπέδου ζωντανές εμπειρίες στους φιλάθλους, ενισχύοντας παράλληλα το διεθνές προφίλ της διοργάνωσης».

Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια και οι ημερομηνίες του Final-4

Eurokinissi

Την περασμένη σεζόν, η κυκλοφορία των εισιτηρίων του Final Four του Άμπου Ντάμπι ξεκίνησε επίσημα στις 26 Φεβρουαρίου. Επομένως και για τη νέα σεζόν, τα εισιτήρια πρόκειται να κυκλοφορήσουν κοντά στον Φλεβάρη, δηλαδή περίπου τρεις μήνες πριν από την διεξαγωγή του Final Four.

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου, ενώ ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου.