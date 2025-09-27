Ποιός είναι ο 18χρονος Νικόλας Σερμπέζης που αγωνίζεται στην Μπάγερν Μονάχου και στην Εθνική Νέων

Η Μπάγερν Μονάχου λίγο πρίν έρθει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Euroleague (30/9 21:15), επικάτησε στην πρεμιέρα του Γερμανικού πρωταθλήματος κόντρα στην Γένα με σκόρ 93-77 στο Μόναχο.

Στο ματς αυτό πήρε χρόνο συμμετοχής ο Νικόλας Σερμπέζης. Ο διεθνής με την Εθνική ομάδα εφήβων αγωνίστηκε για 4:31 χωρίς να πάρει κάποια προσπάθεια. Ο νεαρός Σερμπέζης γεννήθηκε το 2007 στη Γερμανία από Έλληνες γονείς, έχει ύψος 1.96 και αγωνίζεται στην περιφέρεια.

Ο Σερμπέζης ανήκει στην Μπάγερν Μονάχου και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει από μικρή ηλικία. Αν στο μέλλον επιλέξει να εκπροσωπήσει την εθνική Γερμανίας δεν θα θεωρηθεί νατουραλιζέ, καθώς αγωνίστηκε στην εθνική Γερμανίας πρίν τα 16 του χρόνια. Ο νεαρός Ελληνας ήδη έχει καταθέσει τα διαπιστευτήρια του σε τουρνουά Next Gen οπού έχει λάβει μέρος.

Ο Νικόλας Σερμπέζης «ανακαλύφθηκε» μέσω του προγράμματος Greeks Abroad της ΕΟΚ. Πριν από περίπου δύο χρόνια, οι άνθρωποι της ομοσπονδίας έφεραν τέσσερα παιδιά με ελληνική καταγωγή (ένα στη Σουηδία, δύο στη Γερμανία και ένα στην Ιταλία) για να τα δουν. Ενα απο αυτά τα παιδιά ήταν και ο Σερμπέζης, ο οποίος αγωνιζόμενος σε κάποια φιλικά ενθουσίαστηκε με το κλίμα και τον τρόπο που δούλεψε η Εθνική παίδων και αποφάσισε να εκπροσωπήσει την χώρα απο την οποία κατάγεται, όπως ανέφεραν οι 30 χρόνια μετανάστες γονείς του.

Θεωρείται δεδομένο ότι η περίπτωσή του παρακολουθείται από αρκετούς συλλόγους στην Ευρώπη, αλλά και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Σερμπέζης διαθέτει ένα καλό αθλητικό κορμί αλλά και έφεση στο σκοράρισμα. Το 2023 στην πρώτη του διοργάνωση με την Εθνική Παίδων, ο Σερμπέζης είχε 12 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ και η «γαλανόλευκη» κατέλαβε την όγδοη θέση στο EuroBasket, ενώ δύο χρόνια αργότερα, κατέλαβε την 11η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τον νεαρό να έχει 12.7 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ μέσο όρο σε επτά αγώνες.

Ο νεαρός Ελληνας όμως, έκανε σπουδαίες εμφανίσεις και με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Ο Σερμπέζης είχε μέσο όρο 20.5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ στους αγώνες που έδωσε στο τουρνουά Next gen της EuroLeague.