Τι σκέφτεται να κάνει η Euroleague με τις ομάδες του Ισραήλ

Μπορεί στο ποδόσφαιρο να είναι αρκετά φανερό το ενδεχόμενο αποκλεισμού των Ισραηλινών ομάδων από την FIFA, ωστόσο στο μπάσκετ τα δεδομένα φαίνεται να είναι διαφορετικά. Δημοσίευμα της Mundo Deportivo αναφέρει ότι τόσο η EuroLeague όσο και η FIBA κρύβονται πίσω από τις αποφάσεις της ΔΟΕ σχετικά με τον αποκλεισμό των Ισραηλινών.

«Η πραγματικότητα της τρέχουσας κατάστασης είναι ότι η FIBA ​​​​συνεχίζει να βασίζεται και να ακολουθεί τις οδηγίες και τις συστάσεις της ΔΟΕ, επομένως δεν υπάρχει καμία αλλαγή ως προς αυτό. Επομένως, προς το παρόν, δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τους Ισραηλινούς αθλητές ή τις ισραηλινές ομάδες», δήλωσε εκπρόσωπος της FIBA ​​στην Mundo Deportivo.

Η Ισπανική εφημερίδα αναφέρει ότι η EuroLeague έχει για αρχή της ότι το μπάσκετ δεν πρέπει να αναμειγνύεται με την πολίτικη. «Το μπάσκετ χρησιμεύει ως γέφυρα που ενώνει τους ανθρώπους, όχι ως διχασμό. Κατά συνέπεια, η ευθύνη μας είναι να ενεργούμε ανεξάρτητα από γεωπολιτικές συγκρούσεις», ανέφερε η διοργανώτρια αρχή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του μπάσκετ.

🏀 Les équipes de basket israéliennes continueront de participer aux compétitions internationales malgré les tensions liées à Gaza. La FIBA et l'EuroLeague affirment que le sport doit unir, pas diviser. Plus d'infos ici : https://t.co/1E1uMrU9wl — Nuances 🏳️‍🌈 (@A_peu_pres_) September 26, 2025

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες ζήτησε να αποκλειστούν οι ομάδες του Ισραήλ από όλες τις διοργανώσεις αλλά η EuroLeague επιμένει «σήμερα, δεν υπάρχουν κυρώσεις ή περιορισμοί που να επιβάλλονται από εθνικές ή διεθνείς αρχές που να εμποδίζουν τις ισραηλινές ομάδες να συμμετέχουν σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις».

Αν αλλάξει κάτι από όλα αυτά η EuroLeague αναφέρει «Όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, η EuroLeague θα λάβει προληπτικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων όσων εμπλέκονται στις εκδηλώσεις της και θα ακολουθήσει οποιεσδήποτε πολιτικές αποφάσεις επιβληθούν, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, εάν προκύψουν».

Όσον αφορά τις συγκρίσεις με την περίπτωση της Ρωσίας, η EuroLeague εξήγησε ότι ο αποκλεισμός ρωσικών ομάδων «οφείλεται αποκλειστικά στις κυρώσεις και τους περιορισμούς που επιβάλλονται από εθνικές και διεθνείς αρχές, οι οποίες καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή αγώνων της Euroleague στη Ρωσία και σε άλλες χώρες όπου διεξάγεται η διοργάνωση».