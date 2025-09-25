Ολυμπιακός: Αλλαγή δεδομένων με Ντιλικινά, στρέφονται σε άλλο γκαρντ οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός αναγκάζεται να στραφεί σε άλλες επιλογές για την ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής, καθώς η υπόθεση του Φρανκ Νιλικινά οδηγείται σε «ναυάγιο». Ο 28χρονος Γάλλος γκαρντ είχε ενημερώσει πως θα μείνει ελεύθερος από την Παρτίζαν, γεγονός που άνοιγε τον δρόμο για μετακίνησή του στον Πειραιά.

Ωστόσο, από τη στιγμή που έγινε γνωστό το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων», η Παρτίζαν άλλαξε στάση και απαίτησε οικονομικά ανταλλάγματα. Αρχικά ζητήθηκαν 500.000 ευρώ, κατόπιν 300.000 ευρώ, προκειμένου να ανάψει το «πράσινο φως» για την αποδέσμευση. Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να πληρώσει buy-out, αφήνοντας την υπόθεση στον παίκτη και τον ατζέντη του.

Η τελική απόφαση των Σέρβων ήταν να κρατήσουν τον Νιλικίνα, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να τον ενημερώνει πως βρίσκεται στα πλάνα της νέας σεζόν. Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» αποσύρθηκαν οριστικά από τη διεκδίκησή του και στρέφονται ήδη σε νέες λύσεις για την περιφερειακή γραμμή.