Super Cup 2025: Ώρα και κανάλι για τους ημιτελικούς στη Ρόδο

Η αντίστροφη μέτρηση για το φετινό Super Cup 2025 ολοκληρώνεται και η Ρόδος φοράει τα γιορτινά της για να φιλοξενήσει το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, η Καρδίτσα και ο Προμηθέας Πάτρας αποτελούν το φετινό καρέ των διεκδικητών, με τους φιλάθλους να περιμένουν δυνατές αναμετρήσεις. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα θετική κατά την άφιξη των αποστολών στο νησί και στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όμως πλέον όλα στρέφονται στο παρκέ.



Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς. Στις 17:00 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Προμηθέα Πάτρας, ενώ στις 20:30 ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Καρδίτσα. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2, δίνοντας τη δυνατότητα στους φίλους του μπάσκετ να παρακολουθήσουν από την τηλεόραση τις προσπάθειες των ομάδων για μία θέση στον τελικό.



Διαβάστε αναλυτικά το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.