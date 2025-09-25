«Η πιο μεγάλη μάχη»: Ο Ακίλε Πολονάρα υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών

Ο Ακίλε Πολονάρα υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, λίγους μήνες μετά τη διάγνωσή του με λευχαιμία. Ο Ιταλός φόργουορντ, που απέχει από τα γήπεδα, βρήκε δότρια με 90% συμβατότητα, γεγονός που δίνει ελπίδες για επιτυχημένη έκβαση της θεραπείας.

Ο 33χρονος άσος, μέσω ανάρτησης στο Instagram, ενημέρωσε τους φίλους του μπάσκετ ότι όλα πήγαν καλά: «Σας ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση και την αγάπη που μου δείχνετε όλον αυτόν τον καιρό. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη από δότες μυελού των οστών παγκοσμίως. Είναι μια απλή κίνηση που μπορεί να σώσει ζωές. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να σας δω σύντομα στο γήπεδο».

👏❤️ Achille Polonara shares amazing news on successful bone marrow transplant pic.twitter.com/xdZOAdtbBo — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 25, 2025

Παρά τις δυσκολίες, ο Πολονάρα δείχνει έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του. Πρόσφατα συμφώνησε με την Ντιναμό Σάσαρι, απορρίπτοντας την πρόταση της Βίρτους Μπολόνια να αναλάβει ρόλο σκάουτ. Στόχος του είναι να επιστρέψει και πάλι στην ενεργό δράση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ιταλός φόργουορντ είχε νικήσει και στο παρελθόν τη μάχη με τον καρκίνο, ξεπερνώντας πρόβλημα στους όρχεις, γεγονός που κάνει τη νέα του δοκιμασία ακόμη πιο συγκλονιστική.