Από τα παρκέ στην εξαθλίωση: Πρώην παίκτης του NBA ζητιανεύει στους δρόμους (vid)

Είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια πως ο Ντελόντε Γουέστ, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίζονταν στους Σέλτικς, στους Καβαλίερς και τους Μάβερικς έχει διαγράψει μια τραγική πορεία και από τα «σαλόνια» του NBA, περιπλανιέται στον δρόμο και ζητά βοήθεια από τους περαστικούς.

Συγκεκριμένα ο 42χρονος εθεάθη σε έναν αυτοκινητόδρομο, χωρίς μπλούζα και εντελώς χαμένος, με έναν άνδρα να του δίνει 20 δολάρια για να τον βοηθήσει. Το βίντεο έφτασε στα χέρια πολλών παλιών συμπαικτών του και οπαδών οι οποίοι αναρωτήθηκαν πως μπορούν να βοηθήσουν τον Γουέστ να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση.

Former NBA player Delonte West spotted outside again and was given $20 by fan pic.twitter.com/m54ovtwKdc — Hoops (@HoopMixOnly) September 23, 2025

Ωστόσο όπως προαναφέραμε αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, όπου ο πρώην καλαθοσφαιριστής, εμφανίζεται σε τέτοια κατάσταση καθώς τον Ιούνιο του 2024 ο Γουέστ βρέθηκε να περιπλανιέται στη Βιρτζίνια σε ένα πάρκινγκ. Η αστυνομία τον βοήθησε και του χορήγησε φάρμακο που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ύποπτης υπερβολικής δόσης οπιοειδών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντελόντε Γουέστ από τα συμβόλαια που υπέγραψε στην καριέρα του σε ομάδες του NBA, οι απολαβές του «άγγιζαν» τα 16 εκατομμύρια ευρώ συνολικά αλλά παρόλα αυτά ο 42χρονος δεν μπόρεσε ποτέ να κόψει τις καταχρήσεις ενώ στο παρελθόν είχε διαγνωστεί και με διπολική διαταραχή. Στη συνέχεια ακολούθησαν πολλά περιστατικά που «σημάδεψαν» το όνομά κυρίως επεισόδια και συλλήψεις και είναι πραγματικά απίστευτο το γεγονός πως ένας αθλητής του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον πλανήτη έφτασε σε αυτό το σημείο.