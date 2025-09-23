Ο Σακίλ Ο'Νιλ έγινε DJ σε πάρτι γενεθλίων μοντέλου του OnlyFans με 8 εκατομμύρια ακόλουθους (vid)

Έχουν περάσει δεκατέσσερα χρόνια από τότε που ο Σακίλ Ο' Νιλ, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και από τότε ο πρώην άσος των Λείκερς έχει ασχοληθεί με οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα εκτός από το μπάσκετ. Αρχικά είχε δημιουργήσει μια δική του αλυσίδα Fast Food και ένα εστιατόριo στο Λος Άντζελες. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την υποκριτική, το τραγούδι και τη σκηνοθεσία ενώ τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι αναλυτής σε αγώνες NBA για το δίκτυο TNT.

Παρόλα αυτά τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/9) εθεάθη στη Νεβάδα του Λας Βέγκας ανάμεσα στους καλεσμένους στο πάρτι ενός διάσημου μοντέλου της πλατφόρμας Only Fans. Ο 53χρονος παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής βρέθηκε στο πάρτι της 21χρονης, Σοφί Ρέιν, η οποία έχει πάνω από 8 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, για να παίξει μουσική σαν DJ, ενώ μάλιστα οι δύο τους δημοσίευσαν και μια φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα με χιλιάδες χρήστες να αναρωτιούνται για ποιο λόγο ο Σακίλ Ο' Νιλ.

Ωστόσο αυτή δεν είναι η πρώτη φορά όπου ο «Σακ» αναλαμβάνει χρέη DJ καθώς είχε κάνει την εμφάνιση του από το ίδιο πόστο και σε πάρτι που είχαν διοργανωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και στη Μύκονο.