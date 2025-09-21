Συνελήφθη μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ – Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

Με χειροπέδες στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών κατέληξε 29χρονος μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ, καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ πού πραγματοποιούσαν ελέγχους στη λεωφόρο Κηφισίας σταμάτησαν το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος με καταγωγή από την Γκαμπόν.

Αυτός όμως αρνήθηκε πεισματικά να υποβληθεί σε αλκοτέστ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στα κρατητήρια. Αύριο Δευτέρα (22/9) αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης με την αυτόφωρη διαδικασία.