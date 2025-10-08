ΑΕΚ: Η αντίδραση μετά το Σούπερ Καπ και οι δυο διαφορετικές νίκες

Η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα μετά την αποτυχία του Σούπερ Καπ και έπειτα από το διπλό στην Ρόδο επί του Κολοσσού για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος με βάση την επίθεση της, πέρασε με νίκη και από την Λετονία επί της Ρίγα για την πρεμιέρα του BCL με όπλο αυτή την φορά την εξαιρετική της άμυνα σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού.

Τα φιλικά, οι προσθήκες που ενθουσίασαν και το «χαστούκι» του Σούπερ Καπ

Η ΑΕΚ το καλοκαίρι προχώρησε σε εξαιρετικές προσθήκες σε όλες τις θέσεις κάνοντας τον κόσμο, την διοίκηση και γενικά τον οργανισμό να αισιοδοξεί για μια σεζόν ακόμα καλύτερη από την περσινή που έφερε την ομάδα στην 3η θέση του BCL άλλα και του πρωταθλήματος. Στα φιλικά η ομάδα ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά με αποκορύφωμα το ισόπαλο παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασισκεβίτσιους. Η αρχή των επίσημων υποχρεώσεων όμως δεν ήταν αυτό που περίμεναν όλοι στην ομάδα καθώς οι παίχτες του Σάκοτα ήταν κατώτεροι των περιστάσεων και αποκλείστηκαν από τον Προμηθέα στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ χάνοντας την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό στο τελικό και φτάνοντας μια ανάσα από έναν ακόμα τίτλο στην εποχή Μάκη Αγγελόπουλου για την «Βασίλισσα».

Eurokinissi

Η επιστροφή στον τόπο του «εγκλήματος» και η νίκη επί του Κολοσσού με βάση την επίθεση

Η τύχη τα έφερε έτσι στην ΑΕΚ, ώστε να ξαναταξιδέψει στην Ρόδο αυτή την φορά για να παίξει με τον Κολοσσό, για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Εκεί, η ομάδα του Σάκοτα είχε ορισμένα καλά διαστήματα, έφτασε ακόμη και στο +12, ωστόσο δεν κατάφερε να σιγουρέψει το ματς και δραπέτευσε με οριακή νίκη από το νησί με 87-85.

Eurokinissi

Η νικηφόρα πρεμιέρα στην Ευρώπη και η εμφανής αμυντική βελτίωση

Λίγες ημέρες αργότερα και μετά από δύο παιχνίδια στη Ρόδο, η ΑΕΚ έκανε την πιο πειστική της εμφάνιση σε αυτό το πολύ μικρό δείγμα της αγωνιστικής περιόδου 2025-26. Πάλι εκτός έδρας αυτή την φορά μακριά και από την Ελλάδα με αντίπαλο την Ρίγα στην Λετονία. Εκεί η ΑΕΚ έδειξε τελείως διαφορετικό πρόσωπο, ειδικά στην άμυνα καθώς σε όλα τα παιχνίδια μέχρι το αυτό είχε πολλούς πόντους παθητικό ενώ τα τα καλά της χαρακτηριστικά εμφανίζονταν στο μπροστινό μέρος του γηπέδου, με τους αγώνες της να πηγαίνουν σε υψηλό σκορ.

Ο άνθρωπος στην άκρη του πάγκου της ξέρει πολύ καλά ότι η αμυντική της συμπεριφορά θα κρίνει σε πολύ σημαντικό βαθμό την πορεία της στην φετινή σεζόν. Και αυτό το έκανε πράξη η ΑΕΚ με τους μόλις 24 πόντους που δέχθηκε στο πρώτο μέρος να αποτελούν εντυπωσιακό αριθμό. Η καλή δουλειά στο πίσω μέρος του γηπέδου συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος (σ.σ. 53 πόντοι σύνολο), με την Ένωση να δείχνει ότι μπορεί να νικήσει μέσω της άμυνας και όχι μόνο κυρίως από την επίθεση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι πρωταγωνιστές του παρκέ και οι διορθώσεις του Σάκοτα

Η επίθεση της πάντως χθες δεν ήταν στα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει. Κορυφαίος ήταν ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο Κουζμίνσκας ως συνήθως έδωσε σημαντικές βοήθειες εκεί που χρειαζόταν ενώ ο Γκρέι έγινε περισσότερο δημιουργός μετρώντας 8 ασίστ.

Θέμα φαίνεται να προκύπτει στην θέση του σέντερ καθώς ο Πετάρσκι δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα ενώ ο Σίλβα φορτώνεται από νωρίς με φάουλ (πρόσφατο το παράδειγμα με την αποβολή του κόντρα στον Κολοσσό) με τον Ντράγκαν Σάκοτα να πρέπει να βρει το «αντίδοτο» σε αυτό.

Ο ΡάιΚουαν Γκρέι αποτελεί τη σταθερά του έμπειρου τεχνικού στις θέσεις των ψηλών, αγωνιζόμενος κυρίως στο “4” μαζί με τον Σκορδίλη που θα δώσει λύσεις όποτε και οπού χρειαστεί.

Ο Αντόνις Αρμς ήταν ο πρωταγωνιστής των φιλικών στο σκοράρισμα, ωστόσο στα πρώτα επίσημα ματς έχει μείνει μακριά από τον καλό του εαυτό, κάτι το οποίο εξηγεί και τον περιορισμένο του χρόνο συμμετοχής. Ο Σάκοτα ξέρει ότι παίζει πρώτη φορά στην Ευρώπη και έχει αναφέρει ότι θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χρόνος θα χρειαστεί σίγουρα, με την ΑΕΚ να κρατά τα θετικά αποτελέσματα στις εκτός έδρας πρεμιέρες της σε Stoiximan GBL και BCL και να συνεχίζει επιστρέφοντας στην έδρα της για να υποδεχθεί Πανιώνιο (κεκλεισμένων των θυρών) και Σολνόκι. Προφανώς δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα από τις δυο αυτές νίκες όμως σίγουρα ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει θετικά πράγματα να κρατήσει, αλλά και πράγματα για να διορθώσει ενόψει της συνέχειας.