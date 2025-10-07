Οι ώρες και τα κανάλια των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για ΑΕΚ, Προμηθέα και Πανιώνιο

Η ΑΕΚ, ξεκινάει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στο Basketball Champions League, στο Ρίγα της Λετονίας, εκεί όπου στην πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote Sport 4.

Δυο ώρες νωρίτερα, ο Προμηθέας, στην ίδια φάση, υποδέχεται στην Πάτρα τη Χαϊδελβέργη, με στόχο να εκκινήσει επίσης με νίκη τις υποχρεώσεις της. Τζάμπολ στις 19:00, απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote Sport 5.

Στις 20:00, για το EuroCup, ο Πανιώνιος θα φιλοξενηθεί στη Γερμανία από την πολύ δυνατή Ουλμ. Μπορεί να έχει ξεκινήσει με νίκη στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης, ωστόσο έχει ως στόχο να έχει την καλύτερη δυνατή παρουσία και σε αυτό το παιχνίδι κόντρα σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Απευθείας μετάδοση από Novasports Prime.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα της ημέρας