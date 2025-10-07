Πρεμιέρα με νίκες για ΑΕΚ και Προμηθέα στο ΒCL - Λύγισε στο φινάλε ο Πανιώνιος κόντρα στην Ουλμ

Με το δεξί ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στο BCL AEK και Προμηθέας. Η Ένωση πέρασε νικηφόρα με 69-53 από τη Ρίγα. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δεν άφησε τους Λετονούς να πλησιάσουν στο σκορ και στο τέλος πανηγύρισε τη νίκη.

MVP των κιτρινόμαυρων ήταν ο Δημήτρης Κατσίβελης, ενώ με αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΚ έκανε ένα σημαντικό βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, που αποτελούσε εξ αρχής βασικό στόχο.

Νίκη με «αγχωτικό» φινάλε για τον Προμηθέα

Νικηφόρο ήταν και το πρώτο τεστ στην διοργάνωση για τον Προμηθέα καθώς επιβλήθηκε της Χαϊδεμβέργης με 89-83.

Οι Πατρινοί ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, άντεξαν στην πίεση της γερμανικής ομάδας στην τέταρτη περίοδο και με μεγάλα σουτ από Γκρέι και ΜακΚάλουμ έφτασαν στη νίκη.

Ο Ρομπ Γκρέι με 20 πόντους και 5 ασίστ και ο Κένταλ ΜακΚάλουμ με 15 πόντους ηγήθηκαν της ομάδας τους, δίνοντας πολλές λύσεις. Από... κοντά ο Λέιντον Χάμοντς (13π, 8ρ) και ο Αντώνης Καραγιαννίδης, που πρόσθεσε 12 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ 8 πόντους και 12 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Πόλι Πόλικαπ.

Ήττα στις λεπτομέρειες για τους «κυανέρυθρους»

Αντίθετα ο Πανιώνιος αν και πάλεψε μέχρι τέλους με την Ουλμ στη Ratiopharm Arena, ηττήθηκε στις λεπτομέρειες (103-96), στο παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική του Group B του BKT EuroCup.

Μάλιστα η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε την ευκαιρία να στείλει την αναμέτρηση στην παράταση, αλλά ο Τζέιλεν Χαντς βιάστηκε και, εν τέλει, έχασε τρίποντο με το σκορ στο 99-96.

Ο Χαντς ήταν ο κορυφαίος των φιλοξενούμενων με 23 πόντους (2/3 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 7/7 βολές), 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ (έβγαλε 29 αξιολόγηση), ενώ ο Ματ Λιούις κατέγραψε 18 πόντους (2/7 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 2/3 βολές) και 6 ριμπάουντ.

Ο Τάιλερ Γουόλ προσέθεσε 15 πόντους (7/8 δίποντα, 1/5 βολές) και 6 ριμπάουντ, ο Γιώργος Τσαλμπούρης μέτρησε 12 πόντους, ο Νέιτ Γουότσον είχε 11 πόντους και ο Μαρκέλ Σταρκς μοίρασε 11 ασίστ.

Κρίστιαν Σενγκφέλντερ (20 πόντοι, 7 ριμπάουντ), Κρις Λέντλουμ (20 πόντοι, 5 ριμπάουντ), Νέλσον Βάιντμαν (16 πόντοι), Μαρκ Σμιθ (14 πόντοι, 6 ασίστ) και Τόμπιας Μπράχε Γένσεν (13 πόντοι, 4 ασίστ), ήταν οι κορυφαίοι της Ουλμ.

Ο Πανιώνιος δεν επέτρεψε σε κανένα σημείο να ξεφύγουν οι γηπεδούχοι και, μάλιστα, προσπέρασε στο 13' με τρίποντο του Χαντς, έκτοτε όμως κυνηγούσε συνεχώς και δεν είχε το κάτι παραπάνω που χρειαζόταν για να πανηγυρίσει μία μεγάλη νίκη.