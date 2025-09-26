Ο Προμηθέας «υπέταξε» την ΑΕΚ (84-70) και έκλεισε θέση για τον τελικό του Super Cup

Το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Προμηθέα Πάτρας έκρυβε παγίδες και για τις δυο ομάδες. Αφενός η ΑΕΚ ήταν το φαβορί λόγω της ενίσχυσής της, ενώ είχε απέναντί της μια πολύ φιλόδοξη νέα ομαδα, με νεαρούς παίκτες, έτοιμους να παλέψουν μέχρι τέλους.

Ο Προμηθέας ήταν καλύτερος, ήταν πιο συγκεντρωμένος, ήταν καλύτερος και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Super Cup επικρατώντας εμφατικά με σκορ 84-70!

Η εξέλιξη του ματς

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Super Cup, η ΑΕΚ είχε να αντιμετωπίσει τον... κακό δαίμονά της σε αυτή τη διοργάνωση. Και τις τρεις φορές που έχει βρεθεί σε αυτή τη διοργάνωση, έχει αποκλειστεί από την ομάδα του Προμηθέα Πάτρας!

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον σύλλογο της Αχαΐας να πατάει καλύτερα στο παρκέ. Γκρέι και Καραγιαννίδης είχαν μεγάλη επιρροή στο παρκέ και δημιουργούσαν μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα του Ντράγκαν Σάκοτα. Ο Έλληνας σέντερ είχε δυο πολύ εντυπωσιακές φάσεις στα πρώτα λεπτά (6-9, 3'). Και σε γενικές γραμμές, οι μάχες που είχε στη ρακέτα με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, τον Κρις Σίλβα, έναν πολύ δυναμικό παίκτη.

Πάντως, οι δυο ομάδες, έδειχναν αν μη τι άλλο μουδιασμένες, κάτι το λογικό αν αναλογιστούμε πως αυτό είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν. Ο Προμηθέας με μπροστάρη τον Γκρέι ο οποίος έδειχνε να βρίσκεται σε κορυφαία κατάσταση, πήρε προβάδισμα μέχρι και οκτώ πόντων, (13-21, 8'), αναγκάζοντας τον Ντράγκαν Σάκοτα να καλέσει το πρώτο του τάιμαουτ.

Με τα ξεκινήματα της δεύτερης περιόδου, οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν να βρουν τα πατήματά τους, με την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη να μοιάζει άψογα διαβασμένη. Σταδιακά όμως και έπειτα απόό μερικές καλές αμυντικές προσπάθειες, η ΑΕΚ πλησίασε στο σκορ, αναγκάζοντας τον Έλληνα κόουτς να καλέσει για πρώτη φορά τους παίκτες του στον πάγκο (20-24, 12').

Έπειτα από τα πρώτα 15 λεπτά αγωνιστικής δράσης, η ΑΕΚ πήρε... μπρος! Βρίσκοντας σουτ από μακριά με τους Φλιώνη και Λεκάβιτσους, πήρε το προβάδισμα με τρεις πόντους για πρώτη φορά απόψε, κάνοντας μια ανατροπή από το -10, ξεσηκώνοντας τους φίλους της, οι οποίοι μετέτρεψαν σε Λιόσια το κλειστό της Καλλιθέας. Δεν είναι όμως ότι ο Προμηθέας άρχισε να παίζει χειρότερα ή κάτι, είναι πως το σύνολο του Σάκοτα έκλεισε πάρα πολύ τα ρακέτα του, ανάγκασε την μπάλα να σπάει έξω, ασκώντας ταυτόχρονα μεγάλη πίεση στον εκάστοτε χειριστή της μπάλας. Αποτέλεσμα πολλά λάθη για τους Πατρινούς, τα οποία μετουσιώθηκαν σε κέρδος για την ΑΕΚ. Με τον Γκρέι όμως να έχει χέρι «καυτό», ο Προμηθέας πήρε ξανά γρήγορα το πάνω χέρι πριν την ανάπαυλα (37-42).

Στο δεύτερο μέρος, ξανά οι παίκτες της Ένωσης κατόρθωσαν να ισορροπήσουν το παιχνίδι, ισοφαρίζοντας σε 42-42 πολύ γρήγορα σχετικά. Εμφανώς και σε σχέση με τα όσα είδαμε στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο ημίχρονο η ένταση είχε ανέβει εμφανώς. Τόσο και τόνοι στο παρκέ. Για αυτό και για αρκετά λεπτά δεν είδαμε καμία από τις δυο ομάδες να αποκτάει διαφορά μεγάλη.

Στο 28΄, με το παιχνίδι στον πόντο, ΜακΚάλουμ και ο Κόλμαν χτύπησαν πίσω από τα 6.75, εκτοξεύοντας το προβάδισμα της ομάδας τους ξανά στο +7 (50-57), σε ένα αν μη τι άλλο κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης. Ένα φλόουτερ του Κατσίβελη πριν τη λήξη της περιόδου, έφερε την ΑΕΚ σε απόσταση πέντε πόντων.

Το τέταρτο και τελευταίο κρίσιμο δεκάλεπτο εκκίνησε με την ΑΕΚ να βγάζει αντίδραση. Να μειώνει στο σκορ, δείχνοντας πως δεν είναι διατεθειμένη σε καμία περίπτωση να αποκλειστεί για τρίτη φορά στα ημιτελικά από την ίδια ομάδα. Ο Μπαζίνας με σουτ τριών πόντων, έδωσε ξανά απόσταση ασφαλείας στον Προμηθέα (60-66, 34'). Στην επόμενη κατοχή, ο Μπάρτλεϊ σε μια πραγματικά χαμένη κατοχή, πέτυχε ένα απίστευτο σουτ από τα οκτώ μέτρα, μειώνοντας. Ξανά όμως ο Προμηθέας, είτε με ελεύθερες βολές, είτε με τον σεληνιασμένο Γκρέι, μεγάλωνε την απόσταση (64-72, 36).

Ο ΜακΚάλουμ με ένα εντυπωσιακό drive και ένα τελείωμα με αντίθετο χέρι, ευστόχησε, κερδίζοντας και φάουλ από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, με 121 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο (68-77). Προσυπογράφοντας με αυτόν τον τρόπο, το μεγάλο αυτό αποτέλεσμα. Η σεζόν άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τον Γιώργο Λιμνιάτη και τους παίκτες του.

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 37-42, 55-61, 84-70

Πηγή: Athletiko