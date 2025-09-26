Επίσημο: Παίκτης του Ολυμπιακού ο Ντιλικίνα

Η μεταγραφή του Φρανκ Ντιλικίνα στον Ολυμπιακό είναι πλέον γεγονός, με τον γαλλικής καταγωγής γκαρντ να αφήνει την Παρτίζαν Βελιγραδίου για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Ο 26χρονος (1,91 μ.) αποτελεί σημαντική προσθήκη για την περιφέρεια των «ερυθρόλευκων», καθώς συνδυάζει εμπειρία και αθλητικότητα σε υψηλό επίπεδο.



Την περσινή σεζόν στην Euroleague ο Ντιλικίνα αγωνίστηκε περίπου 20 λεπτά ανά παιχνίδι, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 7 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να συμβάλει τόσο δημιουργικά όσο και εκτελεστικά. Η εμπειρία του από το ΝΒΑ ,έχοντας φορέσει τις φανέλες των Νιου Γιορκ Νικς, Ντάλας Μάβερικς και Σάρλοτ Χόρνετς , προσθέτει επιπλέον κύρος στο βιογραφικό του και δημιουργεί υψηλές προσδοκίες ενόψει της νέας σεζόν.





✍️🏽Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina.



✍️🏽Olympiacos BC announces the signing of Frank Ntilikina.









Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina.

Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.

Το who is whο

Όνομα: Frank Ntilikina

Γεννήθηκε: 28/07/1998

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.94μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

2015–2017 SIG Strasbourg

2017–2021 New York Knicks

2021–2023 Dallas Mavericks

2023–2024 Charlotte Hornets

2024–2025 Partizan

Οι περσινοί αριθμοί του...

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε συλλογικό επίπεδο

Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)

Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)

Σε Εθνικό επίπεδο

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)

Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)

Σε ατομικό επίπεδο

Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)

MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)