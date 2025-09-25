Ολυμπιακός: Ο Μπαρτζώκας αποκάλυψε τα δεδομένα για μεταγραφή - Η νέα κίνηση Γαλλίας για Ντιλικινά

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:



Για το αν είναι μία καλή ευκαιρία για συμπεράσματα και να αποκτήσει η ομάδα του χημεία: «Δεν νομίζω καμία ομάδα έχει χημεία. Ούτε οι αντίπαλοί μας, πιστεύω, θα είναι ιδιαίτερα έτοιμοι. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Είναι ο πρώτος τίτλος που παίζεται νωρίς στη χρονιά, πριν αρχίσουν το Πρωτάθλημα και η Ευρωλίγκα. Οπότε, καλό είμαστε να δείξουμε έτοιμοι».



Για την απουσία του Παναθηναϊκού: «Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Να σας πω την αλήθεια, είτε ήταν ο Παναθηναϊκός είτε δεν είναι όπως είναι τώρα, εμείς έχουμε ένα στόχο να κερδίσουμε το κύπελλο. Έχουμε σεβασμό σίγουρα στους αντιπάλους μας, καταρχήν στην Καρδίτσα που παίζουμε αύριο. Θεωρούμε ότι η ομάδα μας έχει ποιότητα, έχει ταλέντο. Σε όποια διοργάνωση παίζει διεκδικεί τον τίτλο. Μένει να δούμε τώρα σε ποιο βαθμό θα είμαστε έτοιμοι, πόσο καλά θα παίξουμε. Και φυσικά επαναλαμβάνω ότι ο αντίπαλος πάντα παίζει ρόλο. Η Καρδίτσα είναι καλή ομάδα. Την έχουμε δει, δηλαδή, οι συνεργάτες μου και εγώ. Έχουμε καλή άποψη».



Για το αν θα ήθελε ένα τεστ τύπου Ευρωλίγκας εν όψει της νέας σεζόν: «Κοιτάξτε, εσείς το θέλετε μάλλον, οι δημοσιογράφοι, γιατί θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν με νοιάζει που πάμε. Παίξαμε με τέσσερις ομάδες Ευρωλίγκας. Στην Κύπρο και στην Κρήτη παίξαμε με τέσσερις ομάδες και ήταν πολύ δυνατά τεστ για εμάς. Μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να βελτιωθούμε. Και ξέρετε την επόμενη Τρίτη,, και την Πέμπτη παίζουμε στην Ισπανία. Από ό,τι να πω, καλό είναι που δεν έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι σημασίας και έντασης»



Για την κατάσταση του Κίναν Έβανς: «Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Θα είναι μαζί μας στο ταξίδι, αλλά δεν θα παίξει. Έχει ξεκινήσει ενδυνάμωση και θεραπείες και ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό να ανέβει. Αλλά δεν υπάρχει κάτι καινούργιο».

Για το τι περιμένει από την ομάδα του: «Να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα στο πώς εκτελεί αμυντικά και επιθετικά. Όπως είναι φυσιολογικό, έχουμε αρκετά πάνω κάτω αφού τώρα ξεκινάει η χρονιά. Δηλαδή στα φιλικά που παίξαμε, έχουμε κάποια διαστήματα που παίζουμε πολύ καλά, αλλά υπάρχουν και κάποια διαστήματα που είναι κενά. Το οποίο, βέβαια, είναι κατά κάποιο τρόπο φυσιολογικό. Έχουμε καινούριους παίκτες οι οποίοι παίζουν λίγο χρόνο στην ομάδα. Αλλά, σίγουρα, πρέπει να αυξήσουμε τα διαστήματα που παίζουμε καλά, γιατί αρχίζουν τα τουρνουά και την Τρίτη η Ευρωλίγκα και δεν συγχωρούνται τα κακά διαστήματα.



Για το αν ο Ολυμπιακός θα έχει νέο παίκτη στην αποστολή για την Ισπανία: «100% όχι».

Η Γαλλία κατέβασε την ανάρτηση για Ντιλικινά - Τι σημαίνει για Ολυμπιακό

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, τα σερβικά ΜΜΕ παρουσίαζαν τη μεταγραφή ως σχεδόν ολοκληρωμένη, απομένοντας μόνο οι ανακοινώσεις. Ο Γάλλος διεθνής έχει συμφωνήσει σε όλα με τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι δέχονται να αναλάβουν το υπάρχον συμβόλαιό του. Παρ’ όλα αυτά, η Παρτιζάν ζητάει buy out άνω των 300.000 ευρώ, ποσό που προς το παρόν έχει «φρενάρει» την ολοκλήρωση του deal.

Η έλλειψη οριστικής συμφωνίας είχε ως αποτέλεσμα η γαλλική ομοσπονδία να κατεβάσει τη σχετική αναρτήση της στα social media, δίνοντας σήμα ότι η μεταγραφή δεν έχει ακόμα «κλειδώσει». Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού έχει τερματιστεί. Οι συζητήσεις παραμένουν ανοιχτές, αλλά σε φάση αναμονής, με την έκβαση να εξαρτάται από την ευελιξία που θα δείξουν οι Σέρβοι στο οικονομικό κομμάτι.