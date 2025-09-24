Σάλος με την δήλωση Έλληνα προπονητή, που χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «βάζελος»

Ο Γιώργος Πετράκης, τεχνικός της ΑΕΛ Novibet, βρέθηκε καλεσμένος σε οπαδική εκπομπή των «βυσσινί» και σχολίασε την επικαιρότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το παιχνίδι Παναθηναϊκού – Κηφισιάς, ο νεαρός προπονητής αναφέρθηκε στο «τριφύλλι» χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «βάζελος», λέξη που εδώ και χρόνια χρησιμοποιείται υποτιμητικά για τους «πράσινους».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς οπαδούς του Παναθηναϊκού να ζητούν εξηγήσεις, κατηγορώντας τον για «οπαδική» συμπεριφορά και όχι για απλή γλωσσική αστοχία.

Ο Γιώργος Πετράκης είναι γιος του πολύπειρου τεχνικού Γιάννη Πετράκη και εδώ και δύο χρόνια βρίσκεται στον πάγκο του Παναιτωλικού, έχοντας αρχίσει να χτίζει τη δική του πορεία στους πάγκους.

Δείτε την δήλωση και τις αντιδράσεις

Γιώργο Πετράκη είσαι ένας νέος προπονητής.

Είσαι γιος ενός ανθρώπου που είναι 20 χρόνια προπονητής και μιλάει πάντα με σεβασμό.



Είσαι ένας τύπος που θα παρακαλούσε γονατιστός να είναι στον Παναθηναϊκό και εσύ επιλέγεις να τον αποκαλέσεις «βάζελο».



Φθηνό οπαδιλίκι…#paofc pic.twitter.com/am8grlBK3s — Verón (@Juan_Veron1908) September 24, 2025

Λογικό είναι όταν δεν υπάρχει Παναθηναϊκή διοίκηση να βγαίνουν διάφορα σκουπίδια σαν τον Πετράκη και να δείχνουν ασέβεια στον Παναθηναϊκό.

pic.twitter.com/kqOCCYYlqa — Dino_sik (@dino_sik) September 24, 2025