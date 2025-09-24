Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 ΑΕΛ Παναθηναϊκός

Σάλος με την δήλωση Έλληνα προπονητή, που χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «βάζελος»

Ο Γιώργος Πετράκης της ΑΕΛ, αποκάλεσε «βάζελο» τον Παναθηναϊκό και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.

INTIME
INTIME
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Γιώργος Πετράκης, τεχνικός της ΑΕΛ Novibet, βρέθηκε καλεσμένος σε οπαδική εκπομπή των «βυσσινί» και σχολίασε την επικαιρότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το παιχνίδι Παναθηναϊκού – Κηφισιάς, ο νεαρός προπονητής αναφέρθηκε στο «τριφύλλι» χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «βάζελος», λέξη που εδώ και χρόνια χρησιμοποιείται υποτιμητικά για τους «πράσινους».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς οπαδούς του Παναθηναϊκού να ζητούν εξηγήσεις, κατηγορώντας τον για «οπαδική» συμπεριφορά και όχι για απλή γλωσσική αστοχία.

Ο Γιώργος Πετράκης είναι γιος του πολύπειρου τεχνικού Γιάννη Πετράκη και εδώ και δύο χρόνια βρίσκεται στον πάγκο του Παναιτωλικού, έχοντας αρχίσει να χτίζει τη δική του πορεία στους πάγκους. 

Δείτε την δήλωση και τις αντιδράσεις

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 ΑΕΛ Παναθηναϊκός

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader