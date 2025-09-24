Σάλος με την δήλωση Έλληνα προπονητή, που χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «βάζελος»
Ο Γιώργος Πετράκης της ΑΕΛ, αποκάλεσε «βάζελο» τον Παναθηναϊκό και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.
Ο Γιώργος Πετράκης, τεχνικός της ΑΕΛ Novibet, βρέθηκε καλεσμένος σε οπαδική εκπομπή των «βυσσινί» και σχολίασε την επικαιρότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το παιχνίδι Παναθηναϊκού – Κηφισιάς, ο νεαρός προπονητής αναφέρθηκε στο «τριφύλλι» χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «βάζελος», λέξη που εδώ και χρόνια χρησιμοποιείται υποτιμητικά για τους «πράσινους».
Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς οπαδούς του Παναθηναϊκού να ζητούν εξηγήσεις, κατηγορώντας τον για «οπαδική» συμπεριφορά και όχι για απλή γλωσσική αστοχία.
Ο Γιώργος Πετράκης είναι γιος του πολύπειρου τεχνικού Γιάννη Πετράκη και εδώ και δύο χρόνια βρίσκεται στον πάγκο του Παναιτωλικού, έχοντας αρχίσει να χτίζει τη δική του πορεία στους πάγκους.