Καμία συζήτηση Παναθηναϊκού με Καραγκούνη

Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με πιθανή επιστροφή του Γιώργου Καραγκούνη στον Παναθηναϊκό σε διοικητική θέση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρότι γράφτηκε ότι οι «πράσινοι» εξετάζουν την ένταξή του στο ποδοσφαιρικό τμήμα, από το περιβάλλον του πρώην αρχηγού της Εθνικής Ελλάδας τονίζεται ξεκάθαρα ότι δεν υπήρξε καμία προσέγγιση ή επίσημη πρόταση συνεργασίας. Η φημολογία φαίνεται να προέκυψε από τη φιλική σχέση του με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Τάκη Φύσσα.

Προχωράει του Μπαλντίνι





Την ίδια στιγμή, η διοίκηση του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Φράνκο Μπαλντίνι για ανάληψη συμβουλευτικού ρόλου με διευρυμένες αρμοδιότητες, κίνηση που δείχνει τη διάθεση της ομάδας να ενισχύσει το οργανωτικό της πλαίσιο. Παράλληλα, ο τεχνικός διευθυντής Γιάννης Παπαδημητρίου συνεχίζει κανονικά τα καθήκοντά του και χειρίζεται τις επαφές με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις επικείμενων αλλαγών στα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο Γιάννης Αλαφούζος, παρά τα παράπονα που φέρεται να έχει, εμφανίζεται αποφασισμένος να μην πάρει βιαστικές αποφάσεις υπό την πίεση της συγκυρίας και των αντιδράσεων του κόσμου.