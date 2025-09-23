Παναθηναϊκός: Κοντά σε συμφωνία με Μπαλντίνι οι «πράσινοι»

Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Φράνκο Μπαλντίνι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός! Ο 64χρονος Ιταλός με την σημαίνουσα πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, συναντήθηκε με τον μεγαλομέτοχο της πράσινης ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο και όπως όλα δείχνουν η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι «προ των πυλών».

Όπως απορρέει, οι δύο άντρες έχουν καταλήξει σε συμφωνία για το πλαίσιο της συνεργασίας τους. Σε πρώτη φάση, ο Μπαλντίνι θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα. Ο Ιταλός, πρώην διευθυντής ποδοσφαίρου σε Ρόμα, Ρεάλ Μαδρίτης και Τότεναμ, θα αξιολογήσει όλο το επιτελείο και την εν γένει κατάσταση στον Παναθηναϊκό, ενώ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στις τελικές αποφάσεις που θα παρθούν το επόμενο διάστημα για το αγωνιστικό τμήμα.

Ποιος είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι

Ο Φράνκο Μπαλντίνι είναι πολύπειρος Ιταλός, ο οποίος έχει αναλάβει πολλές παρόμοιες θέσεις με αυτή που πιθανώς να του αναλογεί και στους «πράσινους». Εκτός από την ποδοσφαιρική του καριέρα, έχει περάσει και από κομβικές θέσεις μετά την απόσυρσή του σαφώς, όπως αυτή του διευθυντή ποδοσφαίρου, τόσο σε Ρόμα, όσο και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Κάτι που αποδεικνύει την ποιότητα που διαθέτει καθώς και την εξειδίκευση. Είχε ένα πέρασμα από την Τότεναμ αργότερα στην ίδια θέση, ενώ έχει επιστρέψει ξανά στη Ρόμα, για να αναλάβει χρέη Γενικού διευθυντή.



