Παναθηναϊκός: Η κίνηση του Ρεμπρόφ που μπορεί να κρύβει... συμφωνία

Το γνωστό ρητό «όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά», φαίνεται πως ισχύει και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ. Το «τριφύλλι» δεδομένα ιχνηλατεί την αγορά για την ανεύρεση του επόμενου προπονητή του, έχοντας την... αβάντα του Χρήστου Κόντη, ενός αξιόπιστου προπονητή που μπορεί να «τρέξει» την ομάδα, ωσότου βρεθεί αξιόλογη διάδοχη κατάσταση.

Σύμφωνα πάντως με Μέσα από την Ουκρανία, ο Ρεμπρόφ μοιάζει ένα βήμα πιο κοντά στον Παναθηναϊκό, μιας και μετά από συνάντησή του με ιθύνοντες του «τριφυλλιού», συμφώνησε να έρθει για να παρακολουθήσει και παιχνίδι των «πρασίνων» δια ζώσης. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρεμπρόφ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την εθνική Ουκρανίας μέχρι το καλοκαίρι του 2026, όμως η εμπόλεμη κατάσταση που μαίνεται στην χώρα, σε συνδυασμό με την κακή εκκίνηση του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος στα προκριματικά του Μουντιάλ, έχουν φουντώσει τις φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας, τις οποίες ο ίδιος πάντως δεν επιβεβαίωσε.

Μάλιστα, όπως απορρέει από δημοσιεύματα της Ουκρανίας, ο Ρεμπρόφ έχει ενημερώσει τον μάνατζερ του για την πρόθεσή του να φύγει από την εθνική Ουκρανίας και να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, με την προεργασία ενός τέτοιου «γάμου» να έχει ήδη γίνει. Πάντως, θεωρείται δεδομένο πως ο Ουκρανός προπονητής θα καθοδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του στα δύο επερχόμενα παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ απέναντι σε Ισλανδία (10/10) και Αζερμπαϊτζάν (13/10).

Ως εκ τούτου, ενδεχόμενη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μόνο μετά τα μέσα Οκτωβρίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον Χρήστο Κόντη και την παρουσία του στον πάγκο του «τριφυλλιού».