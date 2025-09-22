Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η βράβευση του Χριστοδουλόπουλου και η... πράσινη ευχή του Νιόπλια στον Λέτο (vid)

Η μεγάλη εκδήλωση - θεσμός του ελληνικού ποδοσφαίρου επέστρεψε! Στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση διεξάγεται η 44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ, με βραβεύσεις για τους καλύτερους και τις καλύτερες της σεζόν 2024/25, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων. Η βράβευση, που μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το Action24 και μέσω Youtube από το Athletiko.gr, είχε και ειδικά βραβεία σε παίκτες που πρόσφατα εγκατέλειψαν την ενεργό δράση, έχοντας χαρίσει σπουδαίες στιγμές στο Ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μετά τους Βιερίνια, Ζέκα, Νίνη και Φετφατζίδη, ο ΠΣΑΠΠ βράβευσε τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, με τον παλιό προπονητή του, Νίκο Νιόπλια να του δίνει το βραβείο.

Ο προπονητής που ανέδειξε τον Λάζαρο και κατέκτησε το τελευταίο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού, έστειλε ένα... ξεχωριστό μήνυμα στον νυν προπονητή της Κηφισιάς και πρώην παίκτη των «πράσινων», Σεμπάστιαν Λέτο.

«Να είσαι ο επόμενος παίκτης και προπονητής στον Παναθηαναϊκό, όπως εγώ που πήρα το νταμπλ, που θα το καταφέρει. Μην αργήσεις γιατί είναι πολλά τα 15 χρόνια», ανέφερε ο Νιόπλιας, σε μια ξεχωριστή στιγμή της εξαιρετικής εκδήλωσης του ΠΣΑΠΠ.