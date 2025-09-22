Το μεγαλείο του ποδοσφαίρου: Ο Μεντιλίμπαρ υπέγραψε σε παιδί με φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)

Η 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ ολοκληρώθηκε στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και μετά τις βραβεύσεις των κορυφαίων της περασμένης σεζόν, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση που όλοι θα θέλαμε να βλέπουμε στα Ελληνικά γήπεδα.

Συγκεκριμένα ο Βάσκος τεχνικός μετά τη λήξη της τελετής υπέγραψε πάνω στη μπλούζα του Παναθηναϊκού, την οποία φορούσε μια «μικρή» φίλαθλος και εκτός του ότι της έδωσε μεγάλη χαρά, πραγματοποίησε και σε μία σπουδαία πράξη, δείχνοντας ότι ο αθλητισμός ενώνει.

✨ Στιγμές που ξεπερνούν το ποδόσφαιρο…



✍️ Στα βραβεία ΠΣΑΠΠ 2025, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπέγραψε φανέλες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός ενώνει και δεν χωράει σύνορα και χρώματα!#StoiximanSuperLeague pic.twitter.com/WMSPXTIhlY — Athletiko (@athletiko_gr) September 22, 2025

Πηγή: Athletiko.gr