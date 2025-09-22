Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Οι στιγμές που «έκλεψαν» την παράσταση - Από τον μικρό Μιχαήλ έως το κλάμα Μουζακίτη

Η 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ, βρίσκεται σε εξέλιξη και στη σκηνή της Στέγης του ιδρύματος Ωνάση έχουν ανέβει και βραβευτεί αρκετοί αθλητές και αθλήτριες που έχουν αφήσει το δικό τους «αποτύπωμα» εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Πρώτος από όλους βραβεύτηκε ο μικρός, Μιχαήλ Πάνου που συγκλόνισε το πανελλήνιο με την εμφάνιση του ενώ από τους ποδοσφαιριστές, «ξεχώρισε» ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Όπως δήλωσε, ο νεαρός χαφ του Ολυμπιακού: «Πάνω απ’ όλα αυτό το βραβείο πάει στον πατέρα μου που θα ήθελε πολύ να είναι εδώ, αλλά δεν μπόρεσε γιατί περνά μια δύσκολη στιγμή», τόνισε χαρακτηριστικά ο 18χρονος μέσος.

Το Action24 μετέδωσε ζωντανά την τελετή ως official broadcaster, ενώ σε απευθείας μετάδοση ήταν διαθέσιμη και από το YouTube του Athletiko.

Δείτε μερικές από τις βραβεύσεις

eurokinissi

