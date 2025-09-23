Η νέα γενιά του Ολυμπιακού λάμπει: Εκτόξευση της χρηματιστηριακής αξίας για Τζολάκη και Μουζακίτη

Στην χθεσινή βράβευση, που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, μία εκδήλωση θεσμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο, στην οποία βραβεύθηκαν οι κορυφαίοι εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, για τη σεζόν 2024-25 και την οποία παρακολουθήσατε ζωντανά από το Action24 ως official broadcaster της εκδήλωσης, αλλά και το Athletiko μέσα από το Youtube, τα «παιδία» των ερυθρολεύκων είχαν την τιμητική τους.

Ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος ήταν η «αποκάλυψη» του περσινού Ολυμπιακού, βραβεύτηκε ως κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής της περασμένης σεζόν

Κατά τη διάρκεια μάλιστα της βράβευσης του, ο νεαρός ποδοσφαιριστής, συγκινήθηκε, καθώς όπως τόνισε, ο πατέρας του δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, εξαιτίας μιας δύσκολης στιγμής, όπως ανέφερε.«Πάνω από όλα αυτό το βραβείο πάει στον πατέρα μου που θα ήθελε πολύ να ήταν αυτή τη στιγμή εδώ αλλά δεν μπορούσε γιατί είχε μια δύσκολη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Χρήστος Μουζακίτης/Eurokinissi

Ο 18χρονος μέσος κατέγραψε 38 συμμετοχές με τους «ερυθρόλευκους», πετυχαίνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ, όντας ένας εκ των πιο κομβικών ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, στην κατάκτηση του εγχώριου νταμπλ, αλλά και στην πορεία του, μέχρι τους «16» του Europa League.

Εκτός από τον Χρήστο Μουζακίτη την τιμητική του είχε ο «κέρβερος» του Ολυμπιακού, Κωνσταντής Τζολάκης. Πραγματοποιώντας εκπληκτικές εμφανίσεις και διατηρώντας ανέπαφη την εστία του 22 φορές κατά τη διάρκεια του περσινού αγωνιστικού έτους, ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών και της Εθνικής Ελλάδας, αναδείχθηκε ο κορυφαίος τερματοφύλακας της περσινής σεζόν.

Eurokinissi

Μάλιστα και οι δύο συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη εντεκάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, η οποία είχε έντονο ελληνικό χρώμα με αρκετούς παίκτες του Ολυμπιακού.

Τα επιτεύγματα τόσο του Μουζακίτη, όσο και του Κωσταντή Τζόλακη καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και η χθεσινή βράβευση τους στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ ήταν το επιστέγασμα της προσπάθειας τους. Μάλιστα σήμερα η γερμανική ιστοσελίδα transfermarkt.de προχώρησε σε αύξηση της χρηματιστηριακής τους αξίας στην αγορά.

Η χρηματιστιριακή εκτόξευση και η κορυφαία πεντάδα

Συγκεκριμένα η αξία του νεαρού γκολκίπερ του Ολυμπιακού εκτοξεύθηκε στα 13 εκατομμύρια ευρώ από τα 10 εκατομμύρια ευρώ πού ήταν πριν λίγους μήνες, ενώ αντίστοιχα του Χρήστου Μουζακίτη αυξήθηκε κατά 3εκατ. ευρώ και πλέον αγγίζει τα 15 εκατομμύρια.

Μετά και την αύξηση της χρηματιστηριακής τους αξίας οι δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται πλέον στην πεντάδα με τους πιο ακριβούς παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος παρέα με τους Τετέ (11εκατ. ευρώ), Σαντιάγκο Έζε (12εκατ. ευρώ), ενώ στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με την αξία του να εκτιμάται στα 17.5 εκατομμύρια ευρώ.