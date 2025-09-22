Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Μουζακίτης βούρκωσε στη βράβευσή του για τον πατέρα του

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, πραγματοποιήθηκε η «44η Γιορτή του ΠΣΑΠΠ», μία εκδήλωση-θεσμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπου βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι της σεζόν 2024-25 εντός και εκτός γηπέδων. Το Action24 μετέδωσε ζωντανά την τελετή ως official broadcaster, ενώ σε απευθείας μετάδοση ήταν διαθέσιμη και από το YouTube του Athletiko.

Ιδιαίτερη λάμψη είχε η κατηγορία του κορυφαίου νέου ποδοσφαιριστή της Super League, με υποψήφιους τους Χρήστο Μουζακίτη, Χαράλαμπο Κωστούλα και Γιάννη Κωνσταντέλια. Νικητής αναδείχθηκε ο 18χρονος χαφ του Ολυμπιακού, ο οποίος κατά τη διάρκεια της απονομής του συγκινήθηκε λόγω του πατέρα του που εξαιτίας μιας «δύσκολης» στιγμής δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην τελετή.

«Πάνω απ’ όλα αυτό το βραβείο πάει στον πατέρα μου που θα ήθελε πολύ να είναι εδώ, αλλά δεν μπόρεσε γιατί περνά μια δύσκολη στιγμή», τόνισε χαρακτηριστικά ο 18χρονος μέσος.

Ο νεαρός άσος κατέγραψε 38 συμμετοχές, σημείωσε 2 γκολ και μοίρασε 5 ασίστ, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του νταμπλ από τον Ολυμπιακό και στην πορεία μέχρι τους «16» του Europa League.