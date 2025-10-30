Ολυμπιακός: Ο Μουζακίτης πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο του Golden Boy Web 2025

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ψηφοφορία για το Golden Boy Web Award, τη διαδικτυακή εκδοχή του διάσημου βραβείου Golden Boy, που διοργανώνεται από την ιταλική εφημερίδα Tuttosport. Ο 4ος και καθοριστικός γύρος ψηφοφορίας έχει ήδη ξεκινήσει, με τον 18χρονο μέσο του Ολυμπιακού, Χρήστο Μουζακίτη, να βρίσκεται στην πρώτη θέση, βάσει των αποτελεσμάτων των προηγούμενων τριών γύρων.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια φίλαθλοι έχουν λάβει μέρος στη διαδικασία, αναδεικνύοντας τον Μουζακίτη σε φαβορί, πάνω από τον Αρντά Γκιουλέρ (Νο2) της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και τον Κενάν Γιλντίζ (Νο3) της Γιουβέντους. Άλλα μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής σκηνής που βρίσκονται στη λίστα είναι οι Κουμπαρσί, Ντουέ, Χάτο, Μέινου και Γιορό.

Το Golden Boy Web Award διαφέρει από το κλασικό βραβείο, καθώς ο νικητής αναδεικνύεται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Οι φίλαθλοι ψηφίζουν όχι μόνο με βάση την απόδοση των νεαρών παικτών (από τα 25 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα), αλλά λαμβάνουν υπόψη και τη δημοτικότητα, την επιρροή στα social media και τη σχέση του κάθε ποδοσφαιριστή με το κοινό.

Η λίστα με τους προηγούμενους νικήτες