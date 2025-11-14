Έτοιμος να γράψει ιστορία ο Μουζακίτης - Παραμένει πρώτος σε ψήφους για το Golden Boy Web Awards

Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει να υπερηφανεύεται για τη «χρυσή» γενιά των ακαδημιών του. Οι «ερυθρόλευκοι» εξαργυρώνουν μέρα με τη μέρα την πρωτοφανή επιτυχία της ομάδας νέων, που κατέκτησε το UEFA Youth League, με τον Χρήστο Μουζακίτη να συνδέει το όνομά του με ένα βραβείο διεθνούς κύρους.

Ο λόγος για το βραβείο Golden Boy Web 2025 που διεξάγει με ηλεκτρονική ψηφοφορία η δημοφιλής ιταλική εφημερίδα, Tuttosport. Ο 18 χρονος μέσος των Πειραιωτών ήταν ο πρώτος σε ψήφους κατά τους τρεις πρώτους γύρους, εξακολουθεί να «οδηγεί την κούρσα» για τον νικητή, παραμένει στην πρώτη θέση και βρίσκεται μία ανάσα από την ανάδειξη του σε κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή της σεζόν.

Μεγάλος του αντίπαλος, ο Τούρκος διεθνής της Γιουβέντους, Κενάν Γιλντίζ, αλλά και ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο Τούρκοι αστέρες ξεκίνησαν πολύ δυναμικά τον τέταρτο και τελευταίο γύρο της ψηφοφορίας, με τον Γιλντίζ αρχικά να προσπερνάει τον Έλληνα μέσο.

Ωστόσο, ο Μουζακίτης με ένα εντυπωσιακό «ντεμαράζ» βρέθηκε εκ νέου στην πρώτη θέση της ψηφοφορίας. Το «παιδί-θαύμα» του Ολυμπιακού έχει το 33,4% των συνολικών 117.884 ψήφων, εξασφαλίζοντας 39.407 καταχωρήσεις.

Τους δύο πρωτοπόρους της ψηφοφορίας χωρίζουν μόλις 118 ψήφοι. Εξίσου κοντά βρίσκεται και ο Γκιουλέρ, που ακολουθεί με ποσοστό 27,2%.

Μπορείτε να ψηφίσετε για την ανάδειξη του Χρήστου Μουζακίτη σε κορυφαίο νέο του 2025 εδώ.