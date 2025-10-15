Χρήστος Μουζακίτης: Ξεπερνάει Γιαμάλ και Γιλντίζ στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web 2025

«Λατρεία» για τον Χρήστο Μουζακίτη από τους φιλάθλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου! Ο 18χρονος μέσος του Ολυμπιακού «ανάβει φωτιές» στην κατάταξη για το βραβείο Golden Boy Web 2025, αφού βρίσκεται στην πρώτη θέση της εν εξελίξει ψηφοφορίας.

Η ιταλική Tuttosport διεξάγει μηνιαίες ψηφοφορίες για την ανάδειξη του καλύτερου νέου ποδοσφαιριστή στην Ευρώπη και ο Χρήστος Μουζακίτης «φιγουράρει» μέχρι στιγμής στην κορυφή της κατάταξης, προσπερνώντας τα μεγαλύτερα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως ο Λαμίν Γιαμάλ ή ο Κενάν Γιλντίζ.

Το βραβείο Golden Boy Web Award συνιστά την διαδικτυακή έκδοση του καθιερωμένου βραβείου Golden Boy με τη διαφορά πως για την ανάδειξη του νικητή ψηφίζει το κοινό.

Κάθε μήνα γνωστοποιείται η ανανεωμένη λίστα των υποψηφίων από τα κορυφαία 25 πρωταθλήματα της Ευρώπης και ο κόσμος επιλέγει με κριτήρια την απόδοση στο γήπεδο, τη δημοτικότητα, την επιρροή στα social media και τη σχέση με το κοινό.

Έλληνας ο πρώτος, εν εξελίξει η «εκλογική αναμέτρηση»

Η πρώτη λίστα για φέτος δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο και συμπεριλαμβάνει τους καλύτερους ανερχόμενους αστέρες στην Ευρώπη. Ανάμεσα στους 25 βρίσκουμε τους Λαμίν Γιαμάλ, Ντεζιρέ Ντουέ, Πάου Κουμπαρσί, Κενάν Γιλντίζ, Αρντά Γκιουλέρ και πολλά ακόμη ταλέντα.

Πρώτος και καλύτερος, βέβαια, μέχρι στιγμής είναι ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο Έλληνας μέσος του Ολυμπιακού έχει καταλάβει το 35,8% των ψήφων (231.609 σε σύνολο 646.611) και διατηρεί μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Κενάν Γιλντίζ, που έχει ποσοστό 26.8%.

Ο Γιλντίζ ήταν ο περσινός νικητής του βραβείου και οι εμφανίσεις του με τα χρώματα της Γιουβέντους έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον γιγάντων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα.

Το ενδεχόμενο της ανάδειξης του Χρήστου Μουζακίτη σε νικητή του Golden Boy Web 2025 αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για τον ίδιο, αλλά και για τον Ολυμπιακό, ομάδα στην οποία αγωνίζεται. Το κοινό μπορεί να καταχωρήσει την ψήφο του σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Αναλυτικά οι λίστα με τους νικητές των τελευταίων ετών

2024: Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους)

2023: Τζουντ Μπέλινγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)

2022: Νίκολα Ζαλέβσκι (Ρόμα)

2021: Καρίμ Αντεγέμι (Σάλτσμπουργκ)

2020: Ανσού Φάτι (Μπαρτσελόνα)

2019: Ματέο Γκεντουζί (Άρσεναλ)

2018: Τζάστιν Κλάιφερτ (Ρόμα)