Χρήστος Μουζακίτης: Κατέκτησε το βραβείο του Golden Boy Web γράφοντας ιστορία

Τον δικό του μύθο στο ποδόσφαιρο ξεκινάει να γράφει ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού, καθώς κατέκτησε τον τίτλο του Golden Boy Web!

Ένα βραβείο που τα προηγούμενα χρόνια είχαν κατακτήσει άλλοι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές όπως ο Τζουντ Μπέλιγκχαμ, ο Καρίμ Αντεγέμι και ο Άνσου Φάτι!

Ο Μουζακίτης ήταν… πρώτος και καλύτερος, αφήνοντας πίσω του τεράστια ονόματα και άλλα σπουδαία ταλέντα όπως ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους και ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός για Μουζακίτη

Στην ενημέρωσή της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει: «Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ο μεγάλος νικητής στη διεθνή ψηφοφορία της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport για την ανάδειξη του European Golden Boy Web 2025!

Σε ηλικία 18 ετών και 10 μηνών, ο χαφ του Ολυμπιακού κατακτά το βραβείο, καθώς ήταν πρώτος στις προτιμήσεις του κόσμου για τον καλύτερο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα!

Ένας διαγωνισμός που διήρκησε πέντε μήνες, διάστημα κατά το οποίο περισσότεροι από ένα εκατ. φίλαθλοι ψήφισαν και έφεραν τον ποδοσφαιριστή του Θρύλου στην κορυφή της Ευρώπης, μπροστά από σπουδαία ονόματα του ποδοσφαίρου. Σε κάθε έναν από τους τέσσερις γύρους της ψηφοφορίας, ο διεθνής μέσος ήταν πρώτος και… δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Ένα παιδί από τα «σπλάχνα» του Ολυμπιακού στον ευρωπαϊκό… θρόνο, διαδεχόμενο τον περσινό νικητή Kenan Yildiz της Juventus!

Ο Μουζακίτης προσθέτει το όνομά του στη λίστα όπου υπάρχουν ήδη τα oνόματα άλλων σπουδαίων παικτών, των προηγούμενων νικητών: Jude Bellingham (2023), Nicola Zalewski (2022), Karim Adeyemi (2021), Ansu Fati (2020), Matteo Guendouzi (2019) και Justin Kluivert (2018). Πρωταθλητής Ευρώπης με τους Νέους του Ολυμπιακού το 2023-2024, νταμπλούχος με την πρώτη ομάδα και κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής στη σεζόν – ορόσημο 2024-2025. Και τώρα ευρωπαϊκή κορυφή για το νέο «Golden Boy Web»!

Χρήστο, συγχαρητήρια! Η «ερυθρόλευκη» οικογένεια είναι υπερήφανη»