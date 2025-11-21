Μήλον της έριδος ο Μουζακίτης: Ο Κόντε τον θέλει σαν... τρελός στη Νάπολι

Ο Χρήστος Μουζακίτης συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς, με τις εμφανίσεις του να μαγνητίζουν το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η Νάπολι έχει θέσει τον νεαρό μέσο του Ολυμπιακού στο στόχαστρό της.

Η ιταλική ιστοσελίδα europacalcio υποστηρίζει ότι ο νικητής του Golden Boy Web 2025 ταιριάζει απόλυτα στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή Αντόνιο Κόντε, με το προφίλ του ποδοσφαιριστή των «ερυθρόλευκων» να ταιριάζει απόλυτα στα θέλω του Ιταλού τεχνικού.

Το ενδιαφέρον για τον Μουζακίτη δεν είναι, ωστόσο, μονομερές. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι στο κυνήγι του Έλληνα άσου βρίσκονται κι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μίλαν, η Βιγιαρεάλ και η Λεβερκούζεν.

Λόγω του έντονου ανταγωνισμού, η Νάπολι αναμένεται να κάνει άμεσα την κίνησή της, προκειμένου να προλάβει τους μνηστήρες και να εξασφαλίσει την υπογραφή του παίκτη. Υπενθυμίζεται ότι ο Μουζακίτης δεσμεύεται με τον Ολυμπιακό με συμβόλαιο που έχει ισχύ μέχρι και το καλοκαίρι του 2029.