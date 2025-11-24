Στο στόχαστρο της Μίλαν ο Χρήστος Μουζακίτης σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα

Το τελευταίο διάστημα, ο Χρήστος Μουζακίτης, έχει γίνει ένα από τα πιο... καυτά ονόματα στην αγορά, με σπουδαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους, να ενδιαφέρονται για την απόκτηση του.

Αρχικά, ο ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, έκανε λόγο για πέντε ομάδες που τον έχουν στα «ραντάρ» τους. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Άστον Βίλα, Νότιγχαμ Φόρεστ και Νάπολι, ήταν οι σύλλογοι που ανέφερε ο Σκίρα, με τη Mundo Deportivo, να επιβεβαιώνει, τονίζοντας μάλιστα, ότι οι «κόκκινοι διάβολοι», έχουν προβάδισμα για την απόκτηση του.

Η ισπανική σελίδα «fichajes», έβαλε έναν ακόμα ευρωπαϊκό «γίγαντα» στο... παιχνίδι για τον Μουζακίτη. Ο λόγος για τη Μίλαν, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε καταθέσει πρόταση για τον διεθνή μέσο το περασμένο καλοκαίρι.

'Οπως αναφέρουν οι ισπανοί, οι «ροσονέρι» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, για την ενίσχυση τους στη μεσαία γραμμή, όντας διατεθειμένοι να πληρώσουν 20 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν.

Το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Προτεραιότητα για τη Μίλαν είναι η ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Βασικός στόχος της, είναι ο πολλά υποσχόμενος νεαρός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Μουζακίτης, ο οποίος έχει ήδη δείξει πτυχές του ταλέντου του.

Ο Μουζακίτης βρίσκεται ψηλά στη λίστα και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οπότε αυτή η "μάχη" θα έχει ενδιαφέρον. Η Μίλαν είναι διατεθειμένη να πληρώσει 20 εκατ. ευρώ για τον αποκτήσει».