Ο Μουζακίτης γράφει ιστορία: Η ώρα Ελλάδας που θα παραλάβει το βραβείο του Golden Boy

Η μεγάλη μέρα του Χρήστου Μουζακίτη έφτασε! Ο μέσος του Ολυμπιακού ταξιδεύει στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Τορίνο, για να παραλάβει το απόγευμα της Δευτέρας (1/12, 19:30), το βραβείο European Golden Boy Web 2025, το οποίο δίνεται στον πιο πολλά υποσχόμενο ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη.

Ο διεθνής χαφ ήταν ο μεγάλος νικητής στην ψηφοφορία της ιταλικής Tuttosport, η οποία διήρκησε αρκετούς μήνες, συγκεντρώνοντας 473.000 ψήφους, ξεπερνώντας κατά πολύ, τον δεύτερο Κενάν Γιλντίζ, ο οποίος τερμάτισε με 386.000 ψήφους.

Ο Μουζακίτης έφτασε σε αυτή τη βράβευση, εξαργυρώνονοντας την εξαιρετική του περσινή σεζόν, στην οποία ήταν βασικό μέλος του νταμπλούχου Ολυμπιακού, όπου είχε και μεγάλη συνεισφορά στην πορεία των Πειραιωτών στην Ευρώπη, οι οποίοι τερμάτισαν εντός οκτάδας στη League Phase του Europa League, πριν αποκλειστούν από την Μπόντο Γκλιμτ στη φάση των «16».

Ο ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών ψηφίστηκε κορυφαίος νέος παίκτης στο περσινό πρωτάθλημα, ενώ ήταν και μέλος της καλύτερης ενδεκάδας. Η ονειρική χρονιά του Μουζακίτη, σε συνδυασμό με τη φετινή του παρουσία του στο Champions League με τον Ολυμπιακό, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, για την απόκτηση του.

Με το βραβείο του Golden Boy Web, ο νεαρός μέσος μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ παικτών που έχουν πανηγυρίσει την εν λόγω διάκριση, το οποίο αποτελείται από τους Τζουντ Μπέλιγχαμ, Καρίμ Αντεγιέμι, Άνσου Φάτι, Ματέο Γκεντουζί , Κενάν Γιλντίζ, Νικολό Ζαλέφσκι και Τζάστιν Κλάιφερτ.

Η τελετή αναμένεται να είναι λαμπερή και θα ξεκινήσει στις 19:30 ώρα Ελλάδας.