Χρήστος Μουζακίτης: Δείτε LIVE τη βράβευσή του ως «Golden Boy Web» - Το μήνυμα του Ολυμπιακού

Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι και επίσημα το Χρυσό Αγόρι. Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού έλαβε μια πολύ τιμητική διάκριση, αυτή του Golden Boy Web της Tuttosport.

Ο 18χρονος άσσος των ερυθρόλευκων είναι ο καλύτερος νεαρός ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με το κοινό, και θα παραλάβει το βραβείο σε μία λαμπρή εκδήλωση στο Τορίνο, στην οποία βρίσκονται τα σπουδαιότερα ονόματα του ποδοσφαίρου.

Ο επίσημος Ολυμπιακός μάλιστα ανέβασε ένα βίντεο με τον «Μούζα» από το Ελευθέριος Βενιζέλος στον χώρο της τελετής, φορώντας φυσικά το κοστούμι του.

Το βίντεο του Ολυμπιακού:

Η βράβευση LIVE στο Tuttosport