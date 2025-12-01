Χρήστος Μουζακίτης: Δείτε LIVE τη βράβευσή του ως «Golden Boy Web» - Το μήνυμα του Ολυμπιακού
Παρακολουθήστε ζωντανά τη βράβευση του Χρήστου Μουζακίτη ως «Golden Boy Web» της Tuttosport.
Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι και επίσημα το Χρυσό Αγόρι. Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού έλαβε μια πολύ τιμητική διάκριση, αυτή του Golden Boy Web της Tuttosport.
Ο 18χρονος άσσος των ερυθρόλευκων είναι ο καλύτερος νεαρός ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με το κοινό, και θα παραλάβει το βραβείο σε μία λαμπρή εκδήλωση στο Τορίνο, στην οποία βρίσκονται τα σπουδαιότερα ονόματα του ποδοσφαίρου.
Ο επίσημος Ολυμπιακός μάλιστα ανέβασε ένα βίντεο με τον «Μούζα» από το Ελευθέριος Βενιζέλος στον χώρο της τελετής, φορώντας φυσικά το κοστούμι του.