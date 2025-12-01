Μουζακίτης: «Όνειρο μου η Ρεάλ Μαδρίτης - Θέλω Champions League και Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ελλάδα»

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρίσκεται στο Τορίνο για την παραλαβή του σπουδαίου βραβείου European Golden Boy Web 2025 της Tuttosport το απόγευμα της Δευτέρας (1/12) και να γράψει ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας που το κατακτά.

Λίγο πριν τη μεγάλη αυτή ώρα, ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού μίλησε στην ιταλική εφημερίδα για τους στόχους του, το βραβείο αλλά και την Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μουζακίτης στην Tuttosport:

Για το πως αισθάνεται που κατακτά ένα βραβείο το οποίο έχει περάσει από τα χέρια των Γιλντίζ και Μπέλιγχαμ: «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Για μένα ήταν ήδη εντυπωσιακό, μόνο και μόνο να βρίσκομαι στη συζήτηση. Η αξία της νίκης είναι ανεκτίμητη. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για όλους τους υποψηφίους, ξεκινώντας από τον Γιλντίζ. Μου αρέσουν τα πάντα σε αυτό τον παίκτη. Είναι μόνο 20 χρονών και ήδη έχει τρομερή ποιότητα».

Για το που ήταν όταν έμαθε ότι κέρδισε: «Ήμουν στη συγκέντρωση με την Εθνική ομάδα και ξεκουραζόμουν, μετά την προπόνηση. Σε μια στιγμή, το κινητό μου ξεκίνησε να χτυπά ασταμάτητα. Δεν μπορούσα να φανταστών τι μπορεί να έχει συμβεί, οπότε το έβαλα στο αθόρυβο και κοιμήθηκα. Όταν ξύπνησα, όπως καταλαβαίνετε, το συναίσθημα, ήταν μαγικό».

Για το πως τον τίμησαν οι συμπαίκτες του στα αποδυτήρια: «Πριν επιστρέψουμε από την αποστολή, πήγαμε σε ένα μπαρ με τους συμπαίκτες μου και το γιορτάσαμε. Τώρα πρέπει να κάνω το ίδιο με τους συμπαίκτες μου στον Ολυμπιακό. Με την πρώτη ευκαιρία, θα τους βγάλω για δείπνο να τους κεράσω».

Για το αν έχει αποφασίσει το εστιατόριο στο οποίο θα κεράσει τους συμπαίκτες του: «Όχι ακόμα, αλλά θα επιλέξω ένα ελληνικό εστιατόριο».

Για το ποιος του είπε τα καλύτερα συγχαρητήρια: «Θα πω γενικότερα από όλους τους φίλους και συμπαίκτες μου. Μου είπαν ότι αυτό είναι μόνο η αρχή και να συνεχίζω να πιστεύω στις δυνατότητες μου, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Μετά φυσικά, με πείραζαν. Κανείς δεν με φώναζε με το όνομα μου, όλοι με έλεγαν Golden Boy. Είναι μεγάλη τιμή».

Για το αν έχει βρει το κατάλληλο μέρος για να τοποθετήσει το βραβείo: «Θα το σκεφτώ, αλλά θέλω να είναι κάπου που να φαίνεται, για να το κοιτάζω κάθε μέρα και να μου θυμίζει ποιος είμαι και που θέλω να φτάσω».

Για το αν έχει πλέον ένα αίσθημα «ευθύνης» και μία παραπάνω πίεση εξαιτίας των αυξημένων απαιτήσεων προς το πρόσωπο του, λόγω του βραβείου: «Για να πω την αλήθεια, το δυνατό μου σημείο είναι να μην αφήνει την πίεση να με επηρεάζει. Όλα αυτά τα χρόνια, έχω μάθει να τη διαχειρίζομαι. Αυτό το βραβείο θα με βοηθήσει στο να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά για να πετύχω τους στόχους που έχω θέσει. Αγωνίζομαι στον Ολυμπιακό, τη μεγαλύτερη ομάδα της χώρας μου. Έχω συνηθίσει την πίεση και έχω μάθει να προσπαθώ να μην απογοητεύω αυτούς που πίστεψαν σε μένα».

Για τους μεγαλύτερους στόχους της καριέρας του: «Να κερδίσω το Champions League και να αγωνιστώ στο Μουντιάλ με την Εθνική Ελλάδας».

Για το τι έχει «θυσιάσει» για να φτάσει εδώ: «Είναι αρκετά πράγματα, από τη διατροφή μου, μέχρι και κάποιες συνήθειες που είχα. Προσπαθώ να κοιμάμαι καλά και να τρώω σωστά, για να έχω το μυαλό μου και σώμα μου στο επίπεδο που πρέπει, τόσο για τις προπονήσεις, όσο και για τα παιχνίδια. Είναι ο μόνος τρόπος να γίνεις πραγματικός επαγγελματίας. Αυτό που λέω συνέχεια στον εαυτό μου, είναι να προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου, χωρίς να κάνω συγκρίσεις με άλλους παίκτες».

Για το αν είναι προληπτικός: «Φυσικά, αλλά ακολουθώ συγκεκριμένο μοτίβο. Μπαίνω πάντα στο γήπεδο με το δεξί πόδι και πριν από κάθε παιχνίδι, ακούω μια συγκεκριμένη playlist για να με εμψυχώσει».

Για τον τομέα του παιχνιδιού του, που θα ήθελε να αλλάξει: «Πρέπει να δυναμώσω σωματικά. Είμαι αρκετά πίσω σε αυτό τον τομέα. Πρέπει να φτιάξω το σώμα μου με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντέχω και να είμαι εξίσου αποτελεσματικός για 90 λεπτά».

Για το αν υπάρχει παίκτης στην ηλικία του με τον οποίοι θεωρεί ότι θα μπορέσει να υπάρξει μεγάλος ανταγωνισμός: «Θα έλεγα τον Αρντά Γκιουλέρ, παρόλο που είμαστε διαφορετικοί παίκτες. Εκείνος είναι πιο επιθετικογενής. Πρόσφατα, έπαιξα μαζί του στο Champions League και μιλήσαμε λίγο μετά το παιχνίδι. Έχει λαμπρό μέλλον μπροστά του και είμαι σίγουρος ότι θα τεθούμε αντιμέτωποι αρκετές φορές στο μέλλον. Ανυπομονώ να τον κερδίσω».

Για το παιχνίδι με τη Ρεάλ και για το ποιος παίκτης του έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση: «Μιλάμε για την κορυφαία ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Οι παίκτες της, βρίσκονται στο απόγειο της καριέρας τους. Έχουν "εξωγήινους", σαν τον Εμπαπέ και τον Βινίσιους, αλλά ξεχωρίζω και τους Καμαβινγκά και Βαλβέρδε, οι οποίοι βρίσκονται παντού στο γήπεδο».

Για το τι έλλειψε από τον Ολυμπιακό και δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από το ματς: «Απέναντι σε αυτούς τους παίκτες, κάθε λάθος, οδηγεί σε γκολ. Και κάναμε αρκετά λάθη».

Για το γεγονός ότι ξεκίνησε την καριέρα του ως τερματοφύλακας και εξαιτίας ενός τραυματισμού στο μάτι, άλλαξε θέση και έγινε μέσος: «Όταν αγωνίζεσαι ως τερματοφύλακας, πέρα από το ότι βλέπεις καθαρά το τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζεις ότι και το παραμικρό σου λάθος, μπορεί να αποβεί μοιραίο για την ομάδα σου. Έχεις μεγαλύτερη ευθύνη από τους συμπαίκτες σου και νομίζω ότι αυτό με βοήθησε. Μου άρεσε η θέση του τερματοφύλακα. Αν δεν είχε τραυματιστει στο μάτι, θα έπαιζα τώρα, στη δεύτερη κατηγορία της Ελλάδας. Πέρα από την πλάκα, θεωρώ ότι θα ήμουν πολύ κοντός για αυτή τη θέση».

Για τον τερματοφύλακα που είχε ως είδωλο όταν αγωνιζόταν σε αυτή τη θέση: «Τον Φαν Ντερ Σαρ».

Για το μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπο του από το καλοκαίρι κι' έπειτα και αν υπάρχει μία ομάδα στην οποία δεν θα μπορούσε με τίποτα να αρνηθεί: «Η Ρεάλ Μαδρίτης, ξεκάθαρα».