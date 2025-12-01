Το «Χρυσό Αγόρι» του Ολυμπιακού: Ο Χρήστος Μουζακίτης παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web 2025

Ολοκληρώθηκε η λαμπερή βραδιά στο Τορίνο για τον Χρήστο Μουζακίτη, καθώς ο διεθνής μέσος του Ολυμπιακού παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web 2025 της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport. Η απονομή έγινε στην καθιερωμένη εκδήλωση το βράδυ της Δευτέρας (1/12), επισφραγίζοντας ένα ακόμα όνειρο του χαρισματικού άσου, ο οποίος σύντομα θα κλείσει τα 19 του χρόνια.

Ο 18χρονος άσος του Ολυμπιακού κέρδισε τον τίτλο με σαρωτικό τρόπο, συγκεντρώνοντας σχεδόν 473.000 ψήφους, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 39% του συνόλου. Μάλιστα, ο Μουζακίτης κατάφερε να υπερκεράσει τον περσινό νικητή, τον Τούρκο παίκτη της Γιουβέντους, Κενάν Γιλντίζ, ο οποίος έλαβε περίπου 386.000 ψήφους (31,8%).

Ο θρίαμβος του Μουζακίτη στο Golden Boy Web επιβεβαιώνει την τεράστια δημοφιλία και τις προσδοκίες που υπάρχουν γύρω από τον νεαρό Έλληνα ποδοσφαιριστή, αναδεικνύοντάς τον ως ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα στην Ευρώπη.

𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑴𝒐𝒖𝒛𝒂𝒌𝒊𝒕𝒊𝒔. 𝑮𝒐𝒍𝒅𝒆𝒏 𝑩𝒐𝒚 𝑾𝒆𝒃 𝟐𝟎𝟐𝟓 👏 pic.twitter.com/v3HZePQ2Jd — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 1, 2025

Οι δηλώσεις του Χρήστου Μουζακίτη:

«Αρχικά θέλω να πω συγχαρητήρια στην «Tuttosport» για την διοργάνωση, συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές και ευχαριστώ πάρα πολύ όσους με ψήφισαν. Το αφιερώνω σε όσους είναι εδώ μαζί μου, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στους συμπαίκτες μου».

Στη συνέχεια ανέφερε:

«Ευχαριστώ πολύ όσους με ψήφισαν. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, που αποτελώ πρότυπο για αυτούς. Θέλω να πω απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ».

Για τους προηγούμενους νικητές:

«Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτομπήκα στην αίθουσα και έβλεπα στις οθόνες τους προηγούμενους νικητές, ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Κάθε ένας από τους προηγούμενους νικητές έχει κάτι ξεχωριστό, δεν μπορώ να επιλέξω έναν».

Για τα συναισθήματά του που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό:

«Ο αρχικός στόχος που είχα από μικρό παιδί, είμαι από 10 χρονών στον Ολυμπιακό, αγωνίζομαι στην ομάδα που ήθελα από μικρός. Έχει το mentality του πρωταθλητή».

Για την ικανότητά του στο πινγκ πονγκ:

«Δεν το γνώριζα, αλλά αν έμπαινα τώρα στο δίλλημα να επιλέξω δεν ξέρω τι θα επέλεγα ανάμεσα σε ποδόσφαιρο και πινγκ πονγκ», είπε χαμογελώντας.

Σχετικά με τη δήλωση του Πολ Πογκμπά, ότι διάλεξε ποδόσφαιρο αντί για πινγκ πονγκ:

«Νομίζω ότι μπορεί να είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ από ότι στο ποδόσφαιρο, αν κατέβαινα σε τουρνουά μπορεί και να το κέρδιζα».