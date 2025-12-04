Οι αναζητήσεις των Ελλήνων στο Google το 2025: Το EuroBasket και τα πρόσωπα που κυριάρχησαν

Η Google έδωσε στη δημοσιότητα τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις των χρηστών για το έτος 2025. Το EuroBasket αναδείχθηκε σε κυρίαρχο αθλητικό θέμα για τους Έλληνες, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρέθηκε στην κορυφή των αναζητήσεων προσώπων του αθλητισμού.

Στα αθλητικά γεγονότα, ο θρίαμβος και η τρίτη θέση της Εθνικής Ελλάδας στο EuroBasket μονοπώλησε το ενδιαφέρον και κατέκτησε τη πρώτη θέση στις σχετικές αναζητήσεις. Ακολούθησαν δύο από τις μεγαλύτερες ενδοελληνικές «μάχες» του ποδοσφαίρου, η αναμέτρηση ΑΕΚ-Ολυμπιακός και ο αγώνας Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν το Europa League και ο αγώνας μπάσκετ της Ελλάδας με την Τουρκία, αποδεικνύοντας τη μεγάλη απήχηση τόσο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων όσο και των εθνικών αναμετρήσεων.

Στην ευρύτερη κατηγορία των προσώπων που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες, τρεις αθλητές κατάφεραν να βρεθούν στη δεκάδα. Ο πλέον περιζήτητος αθλητής ήταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος κατέκτησε την πέμπτη θέση στη γενική κατάταξη των αναζητούμενων προσώπων. Δυναμική παρουσία είχαν και δύο ακόμα ονόματα του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου: στην ένατη θέση βρέθηκε ο Λιθουανός σέντερ Γιόνας Βαλαντσιούνας, του οποίου το όνομα συνδέθηκε έντονα με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ την δέκατη θέση συμπλήρωσε ο Χρήστος Μουζακίτης.

Τέλος, σημαντικό ενδιαφέρον υπήρξε και για δύο ακόμα oνόματα του αθλητικού χώρου. Ο λόγος για τον Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα, αλλά και τον θρυλικό «στρατηγό» του Παναθηναϊκού, Μίμη Δομάζο.