Η Google δίνει λύση: Τώρα μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνσή σας στο Gmail

Η Google ετοιμάζεται να υλοποιήσει μια δυνατότητα που ζητούν οι χρήστες του Gmail εδώ και χρόνια, την αλλαγή της διεύθυνσης email, όπως αναφέρει το CNBC. Το νέο σύστημα θα επιτρέπει στους κατόχους λογαριασμών με κατάληξη @gmail.com να αποκτήσουν μια νέα διεύθυνση, ενώ θα διατηρούν όλα τα υπάρχοντα δεδομένα και τις υπηρεσίες τους, όπως το Drive, το Maps και το YouTube.

Τα emails που στέλνονται στην παλιά διεύθυνση θα συνεχίσουν να φτάνουν στο inbox, καθώς η αρχική διεύθυνση θα λειτουργεί πλέον ως ψευδώνυμο. Παράλληλα, οι χρήστες θα μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν την παλιά τους διεύθυνση ανά πάσα στιγμή.

Για την ώρα, η νέα δυνατότητα εμφανίζεται μόνο στην έκδοση υποστήριξης της Google στα Χίντι, γεγονός που υποδηλώνει ότι η δοκιμή ξεκινά από την Ινδία. Σταδιακά, όμως, θα διατεθεί σε όλους τους χρήστες.

After over 20 years, Google is finally letting users change their gmail address. The feature is rolling out globally and already exists in India. pic.twitter.com/Ih1cmGwOzs — Pubity (@pubity) December 26, 2025

Υπάρχουν, ωστόσο, περιορισμοί. Mετά την αλλαγή της διεύθυνσης, οι χρήστες δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν άλλη νέα διεύθυνση για 12 μήνες και δεν θα είναι δυνατή η διαγραφή της νέας επιλεγμένης διεύθυνσης.