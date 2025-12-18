Τα Όσκαρ μετακομίζουν επίσημα στο... YouTube - Πότε θα γίνει η μετάβαση από το ABC

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου ότι η τελετή απονομής των Όσκαρ θα προβάλλεται από την πλατφόρμα streaming YouTube.

Σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιεύθηκε, σημειώνεται ότι υπεγράφη πολυετής συμφωνία που θα δώσει στο YouTube τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα από το 2029 έως το 2033 για δωρεάν προβολή.

Τα Όσκαρ, τα οποία θα παρουσιαστούν στις 15 Μαρτίου, μεταδίδονται εδώ και μισό αιώνα από το κανάλι ABC.

Αυτή η απόφαση αποτελεί άλλη μια μεγάλη αναστάτωση στο Χόλιγουντ, το οποίο έχει κλονιστεί από τις πωλήσεις στούντιο και συγχωνεύσεις με μεγάλες εταιρείες streaming όπως το Netflix, μαζί με απότομες περικοπές παραγωγής.

«Η Ακαδημία είναι ένας διεθνής οργανισμός και αυτή η συνεργασία θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε την πρόσβαση στο έργο μας στο μεγαλύτερο δυνατό παγκόσμιο κοινό - κάτι που θα είναι επωφελές για τα μέλη της Ακαδημίας αλλά και την κινηματογραφική κοινότητα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ακαδημίας Μπιλ Κράμερ και η Πρόεδρος της Ακαδημίας Λινέτ Χάουελ Τέιλορ.

Σε ελεύθερη πτώση η τηλεθέαση

Με την πάροδο των δεκαετιών, η τηλεθέαση της τελετής των βραβείων έχει μειωθεί, αν και υπήρξε μια μικρή αύξηση το 2025, με σημαντικό αριθμό νεότερων θεατών να συντονίζονται από κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του YouTube, Νιλ Μόχαν, χαρακτήρισε τα Όσκαρ ως «έναν από τους βασικούς πολιτιστικούς μας θεσμούς» και είπε ότι η συνεργασία με την Ακαδημία θα «εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας και λάτρεις του κινηματογράφου, παραμένοντας παράλληλα πιστή στην ιστορική κληρονομιά των βραβείων».

Το ABC, το οποίο μεταδίδει τα βραβεία σε streaming από το 1976, δήλωσε ότι ανυπομονεί «για τις επόμενες τρεις τελευταίες τηλεοπτικές μεταδόσεις» που θα φιλοξενήσει.