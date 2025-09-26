Η Ελλάδα πάει στα OSCARS 2026 με το «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη

Τη βραβευμένη στο εξωτερικό ταινία «Αρκάντια» του σκηνοθέτη Γιώργου Ζώη στέλνει το Υπουργείο Πολιτισμού στα 98α βραβεία Όσκαρ για να διεκδικήσει το Βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο αναφέρει: «Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3905/2010 και την υπ' αρ. ΥΠΠΟ/303859/02.07.2025 (Β΄ 3615) υπουργική απόφαση, το κινηματογραφικό έργο με το οποίο εκπροσωπείται η Ελλάδα στις διαδικασίες των βραβείων OSCAR προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση ενδεκαμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν υπόδειξής τους, από κινηματογραφικούς φορείς.

Για το έτος 2025 η Επιτροπή συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. ΥΠΠΟ/341673/24.07.2025 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και μετά από διεξοδική συζήτηση, γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, υπέρ του κινηματογραφικού έργου «Αρκάντια», ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας. Το σκεπτικό ήταν ότι πρόκειται για μια ταινία άρτια, η οποία φέρει διακριτό στίγμα, χωρίς να υστερεί ως προς την παράμετρο της ελληνικότητας. Εκπροσωπεί τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και απολαμβάνει διεθνή ορατότητα, λόγω της συμμετοχής της σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής και εξέδωσε τη σχετική απόφαση.

Το Υπουργείο Πολιτισμού μεριμνά για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών εκπροσώπησης της Ελλάδας στην 98η διοργάνωση των βραβείων OSCAR, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ακαδημίας Κινηματογράφου των ΗΠΑ».

Το story

Το «Αρκάντια» είναι ένα δραματικό φιλμ του 2024 με έντονα στοιχεία θρίλερ. Ένα ζευγάρι γιατρών, ο Γιάννης και η Κατερίνα οδηγούν μέσα στη χειμωνιάτικη νύχτα για να φτάσουν σ’ ένα έρημο τουριστικό θέρετρο. Πρέπει να αναγνωρίσουν το θύμα ενός τροχαίου, κάτι που φέρνει τον καθένα τους αντιμέτωπο με τις χειρότερες υποψίες του. Στην ταινία του Γιώργου Ζώη πρωταγωνιστούν ο Νικόλας Παπαγιάννης, ο Βαγγέλης Μουρίκης, η Αγγελική Παπούλια και η Έλενα Τοπαλίδου

Ο σκηνοθέτης του «Αρκάντια»

Ο Γιώργος Ζώης γεννήθηκε το 1982 και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Φυσικές επιστήμες στο ΕΜΠ και Σκηνοθεσία Κινηματογράφου στη Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου. Το έργο του έχει επιλεγεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου (Κάννες, Βενετία, Βερολίνο, Ρότερνταμ, Κλερμόν Φεράν, Telluride) και έχει αναγνωριστεί με πολλά βραβεία και διακρίσεις παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα έχει κερδίσει το βραβείο καλύτερης μικρού μήκους ταινίας για το «Casus Belli» από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και επτά βραβεία στο Φεστιβάλ Δράμας, ανάμεσά τους και αυτά της καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερου σεναρίου.

Η πρώτη του μεγάλου μήκους, «Interruption», έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2015 και κέρδισε βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Υπήρξε υποψήφιος για το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου για την ταινία του, «Τίτλοι Τέλους», ενώ έχει διατελέσει μέλος της επίσημης κριτικής επιτροπής «Λιοντάρι του μέλλοντος» στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ της Βενετίας.

Οι ταινίες του έχουν προβληθεί σε μεγάλους διεθνείς τηλεοπτικούς σταθμούς, όπως το CANAL+, το ARTE και έχουν επιλεγεί από τη φημισμένη πλατφόρμα Criterion. Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, «Arcadia», έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2024, στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα Εncounters, κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ του Σαράγεβο και το βραβείο ανδρικής ερμηνείας στο Φεστιβάλ του Χονγκ Κονγκ και συνεχίζει το φεστιβαλικό της ταξίδι σε όλο τον κόσμο.