Φεστιβάλ Βενετίας: Άρωμα Ελλάδας στο κόκκινο χαλί, απρόοπτα και εμφανίσεις για Όσκαρ

Δεύτερη μέρα για το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, τα απρόοπτα και τα θερμά χειροκροτήματα δεν έλειψαν.

Το νέο δράμα του Πάολο Σορεντίνο, «La Grazia» με πρωταγωνιστές τον Τόνι Σερβίλο και την 'Αννα Φερτσέτι, άνοιξε το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το βράδυ της Τετάρτης και έλαβε τετράλεπτο θερμό χειροκρότημα στο Λίντο. Ο ίδιος δήλωσε στο «Vanity» σχετικά με το θέμα της ταινίας του: «Καθημερινά στις ειδήσεις διαβάζουμε για αποφάσεις πολιτικών που πηγάζουν από παρορμητικότητα, επίδειξη δύναμης και περίεργες, διεστραμμένες ιδέες για το πώς λειτουργεί η οικονομία. Αντί γι' αυτό, ήθελα να απεικονίσω πώς θα έπρεπε να είναι ένας πολιτικός».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αισθάνθηκε μια αδιαθεσία την Τετάρτη, γι' αυτό και του συνέστησαν να ξεκουραστεί και να μειώσει τις εμφανίσεις του ενόψει μιας γεμάτης Πέμπτης. Μάλιστα αναγκάστηκε να διακόψει την συνέντευξη Τύπου για την ταινία που πρωταγωνιστεί με τίτλο «Jay Kelly» και δεν πήγε στο δείπνο που ήταν προγραμματισμένο.

Η Βίκυ Καγιά έδωσε το παρών και περπάτησε στο κόκκινο χαλί, φορώντας μια στράπλες δημιουργία σε γκρι χρώμα.

Εκεί και η Δανάη Παππά, που εμφανίστηκε με ένα ροζ φόρεμα Mi-Ro με τούλινη φούστα.

φωτογραφία Instagram

Υπέρκομψη η Κέιτ Μπλάνσετ που υποστηρίζει και έμπρακτα την βιωσιμότητα της μόδας, καθώς επέλεξε να φορέσει στο κόκκινο χαλί, ένα φόρεμα που είχε φορέσει ξανά στα βραβεία SAG 2022.

(Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Η Χάιντι Κλουμ πόζαρε με την κόρη της Λένι.

(Photo by Jacopo Raule/FilmMagic)