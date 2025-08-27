82ο Φεστιβάλ Βενετίας: Οι celebrities που θα δώσουν το «παρών» και οι ελληνικές εκπλήξεις

Λάτρεις του σινεμά από κάθε σημείο του πλανήτη έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στη Βενετία καθώς από σήμερα - Τετάρτη 27 Αυγούστου - μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου στην ιταλική πόλη θα διεξαχθεί το 82ο Φεστιβάλ Βενετίας και διάσημοι αστέρες όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν, η Χάιντι Κλουμ, η Έμα Στόουν, η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Άνταμ Σάντλερ εθεάθησαν και απαθανατίστηκαν από τους φωτογράφους.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Άνταμ Σάντλερ δίνουν το παρών για το «Jay Kelly» του Noah Baumbach.

Amal Alammudin - George Clooney (Photo by Jacopo Raule/GC Images)

Adam Sandler (Photo by Jacopo Raule/GC Images)

Αξίζει να αναφέρουμε ότι Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Διαγωνιστικού Τμήματος είναι ο Ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Ελληνίδας σκηνοθέτιδος και εικαστικού Εύης Καλογεροπούλου, «Gorgonà» θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο φεστιβάλ και στο πρωταγωνιστικό καστ συμπεριλαμβάνονται οι Χρήστος Λούλης, Κώστας Νικούλι, Σταύρος Σβήγκος και Τόνια Σωτηροπούλου, αλλά και ότι ο Γιώργος Λάνθιμος υπογράφει την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του sci‑fi μαύρης κωμωδίας του με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν.

Emma Stone (Photo by Stefano Mazzola/GC Images)

Το παρών έδωσε και η Τζούλια Ρόμπερτς που πρωταγωνιστεί στο «After the Hunt», ένα ψυχολογικό θρίλερ του Luca Guadagnino.

Julia Roberts (Photo by Jacopo Raule/GC Images)

Οι δύο Χρυσοί Λέοντες θα απονεμηθούν φέτος για το σύνολο της προσφοράς τους σε προσωπικότητες που έγραψαν ιστορία στο σινεμά: τον θρυλικό σκηνοθέτη Werner Herzog και την εμβληματική ηθοποιό Kim Novak, το βραβείο Cartier Glory to the Filmmaker θα απονεμηθεί στον Julian Schnabel, ενώ ο Gus Van Sant θα λάβει το Campari Passion for Film Award.