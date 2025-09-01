Βαμβουνάκη: Καίει την «Bugonia» του Λάνθιμου «Μήπως ο κόσμος χειροκροτούσε επειδή η ταινία τέλειωσε;»

Και ενώ η ταινία «Bugonia» με την υπογραφή του Γιώργου Λάνθιμου κατενθουσίασε το κοινό της Βενετίας που χειροκροτούσε επί έξι λεπτά όρθιο στην Sala Grande και όλοι μιλούν για εθνική υπερηφάνια, η Μάρω Βαμβουνάκη έχει άλλη γνώμη που την μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο facebook.

«Ξύπνησα με την ανάγκη να πω μια κακιούλα…Όπου και να κοιτάξω βλέπω να ξεχειλίζει η εθνική περηφάνια για το πόσα δευτερόλεπτα χειροκρότησαν στο τέλος τη νέα ταινία του Λάνθιμου στη Βενετία. 6 λεπτά; 6,2; 6,3, 6,7;..

Έχω δει κάποια έργα του εντυπωσιακής τεχνικής, αλλά δεν μου άρεσαν. Ίσως είμαι η μόνη απ’ τους θεατές του αλλά δεν μου αρέσει η θεματολογία, οι χαρακτήρες, η επίγευση, το όποιο νόημα.

Όσο για το χειροκρότημα προχθές που τόση αξία έχει για μας ως χώρα, μήπως ο κόσμος χειροκροτούσε ενθουσιασμένος επειδή η ταινία τέλειωσε; Να το σκεφτούμε κι αυτό πριν τρελαθούμε ως λαός από το πολύ καμάρι».

Να αναφέρουμε ότι το «Bugonia» είναι η τέταρτη συνεργασία του σκηνοθέτη με την Έμα Στόουν, μετά τα «The Favourite», «Poor Things» και «Kinds of Kindness».