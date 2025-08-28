Ηχηρή στήριξη από τον Γιώργο Λάνθιμο στην Παλαιστίνη - Η εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας

Με μία καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία εμφανίστηκε ο Γιώργος Λάνθιμος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2025, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για τη νέα ταινία του, «Bugonia».

Ο σκηνοθέτης επέλεξε αυτόν τον εύγλωττο τρόπο για να δείξει την υποστήριξή του στους Παλαιστινίους που δοκιμάζονται σκληρά από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Reuters

Η άφιξη του Γιώργου Λάνθιμου και της Έμμα Στόουν στη Βενετία:

Οι πρώτες δηλώσεις των πρωταγωνιστών:

Όταν η Στόουν ξύρισε το κεφάλι της

Λίγες ώρες πριν, αίσθηση προκάλεσε η αφίσα της ταινίας «Bugonia», που αποκαλύφθηκε κοντά στα κεντρικά γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.



Στο επίκεντρο της αφίσας βρίσκεται η βραβευμένη με Όσκαρ Έμμα Στόουν, με ξυρισμένο κεφάλι και μέλι να στάζει επάνω της. Η ρετρό, sci-fi ατμόσφαιρα της δεκαετίας του '70, που είναι εμφανής στο πόστερ, προδιαθέτει για μια ακόμη ιδιαίτερη κινηματογραφική εμπειρία.

A new poster for “Bugonia” featuring bald Emma Stone has been seen in Venice 👀

📷 @nafis98_bd pic.twitter.com/E25CL3FXUc — Emma Stone Photos | Fansite (@emstonephotos) August 25, 2025

Το σενάριο της ένατης μεγάλου μήκους ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Εmmy Γουίλ Τρέισι και επικεντρώνεται «σε δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας (Πλίμονς και Ντέλμπις) και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας φαρμακευτικής εταιρίας (Στόουν), πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».