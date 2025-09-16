Μεγάλη ένταση στο Φεστιβάλ Δράμας: Αποδοκίμασαν τον Ιάσωνα Φωτήλα - «Δικά σου είναι τα λεφτά ρε;»

Ένταση επικράτησε στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του υφυπουργού Πολιτισμού, Ιάσωνα Φωτήλα, στην τελετή λήξης, το βράδυ της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, ο κ. Φωτήλας, κατά την ομιλία του, αποδοκιμάστηκε από τους παρευρισκόμενους, όταν αναφέρθηκε στο σύστημα διαχείρισης καταμερισμού και απονομής των πόρων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), αλλά και γενικότερα στις πηγές χρηματοδότησης του ελληνικού σινεμά.

«Ποτέ άλλοτε δεν δόθηκαν περισσότερα χρήματα για τα οπτικοακουστικά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι την περίοδο 2019-2025 χρηματοδοτήθηκαν 1.015 έργα με ποσό 228,88 εκατ. ευρώ, ενώ ιδιώτες συνεισέφεραν με 555 εκατομμύρια ευρώ. «Τα νούμερα είναι αμείλικτα», είπε χαρακτηριστικά.

«Ζητάμε απαντήσεις», ήταν το κοινό μήνυμα αρκετών βραβευμένων δημιουργών, που ανέβηκαν στη σκηνή, με ορισμένους εκ των οποίων να χρησιμοποιούν σκληρή γλώσσα για τα όσα είχε αναφέρει ο υπουργός.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Ιάσων Φωτήλας ζητούσε επανειλημμένως τον λόγο για να απαντήσει. Όταν τελικά του δόθηκε για να απονείμει τον Χρυσό Διόνυσο του Φεστιβάλ, πέρασε στην αντεπίθεση, ξεσηκώνοντας ακόμα περισσότερες αποδοκιμασίες, ιδίως μετά τη φράση: «Στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στην τέχνη – δεν χρειάζεται να αναγάγουμε το κλάμα σε τέχνη».

Τα πνεύματα οξύνθηκαν κι άλλο στη συνέχεια, όταν επανερχόμενος ο υπουργός στο βήμα δήλωσε πως «δεν μπορεί να έρχεσαι σε ένα φεστιβάλ που του δίνεις 300.000 ευρώ τον χρόνο και να ακούς “ου”. Δεν είναι κι ό,τι καλύτερο». «Δικά σου είναι τα λεφτά ρε; Από την τσέπη σου τα έβαλες;», του φώναζαν.