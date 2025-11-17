Τομ Κρουζ: Πήρε επιτέλους Όσκαρ - «Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, είναι αυτό που είμαι»

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η 16η Τελετή Απονομής των Governors Awards που συγκέντρωσε λαμπερά ονόματα, ο πρωταγωνιστής όμως της βραδιάς ήταν αναμφισβήτητα ο Τομ Κρουζ που κέρδισε το Τιμητικό Όσκαρ για την συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο.

Ο Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου , ο Μεξικανός σκηνοθέτης που σκηνοθέτησε τον Κρουζ σε μια ταινία του 2026, η οποία δεν έχει ακόμη τίτλο, απηύθυνε φόρο τιμής δηλώνοντας: «Ο Τομ Κρουζ δεν κάνει απλώς ταινίες, είναι οι ταινίες» και πρόσθεσε: «Αυτό μπορεί να είναι το πρώτο του Όσκαρ, αλλά από όσα έχω δει και βιώσει, δεν θα είναι το τελευταίο του».

Emily Blunt (Photo by Steve Granitz/FilmMagic)

Ο Τομ Κρουζ συγκινημένος δήλωσε: «Ο κινηματογράφος με ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Με βοηθά να εκτιμώ και να σέβομαι τις διαφορές. Μου δείχνει επίσης την κοινή μας ανθρώπινη φύση, πόσο ίδιοι είμαστε με τόσους, τόσους πολλούς τρόπους. Γελάμε μαζί, νιώθουμε μαζί, ελπίζουμε μαζί και αυτή είναι η δύναμη αυτής της μορφής τέχνης. Και γι' αυτό έχει σημασία για μένα. Έτσι, η δημιουργία ταινιών δεν είναι αυτό που κάνω, είναι αυτό που είμαι.

Natalie Portman (Photo by Steve Granitz/FilmMagic)

Ξαφνικά ο κόσμος ήταν πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που γνώριζα

Και συνέχισε: «Η αγάπη μου για τον κινηματογράφο ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ήμουν απλώς ένα μικρό παιδάκι σε έναν σκοτεινό κινηματογράφο και θυμάμαι ότι εκείνη η δέσμη φωτός διέσχιζε το δωμάτιο... κοίταξα ψηλά και φαινόταν σαν να είχε απλώς εκραγεί στην οθόνη.

Ξαφνικά, ο κόσμος ήταν πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που γνώριζα. Και ολόκληροι πολιτισμοί, ζωές και τοπία ξεδιπλώθηκαν μπροστά μου και αυτό πυροδότησε κάτι. Πέταξε μέσα μου μια δίψα για περιπέτεια, μια δίψα για γνώση, μια δίψα να κατανοήσω την ανθρωπότητα, να δημιουργήσω χαρακτήρες, να πω μια ιστορία, να δω τον κόσμο. Μου άνοιξε τα μάτια. Άνοιξε τη φαντασία μου στην πιθανότητα ότι η ζωή θα μπορούσε να επεκταθεί πολύ πέρα ​​από τα όρια που αντιλαμβανόμουν τότε στη δική μου ζωή. Και αυτή η ακτίνα φωτός άνοιξε την επιθυμία να ανοίξω τον κόσμο, και την ακολουθώ από τότε.»

Gwyneth Paltrow (Photo by Frazer Harrison/WireImage)

Ο σκηνογράφος Γουίν Τόμας και η ηθοποιός, παραγωγός, χορογράφος Ντέμπι Άλεν έλαβαν επίσης τιμητικά Όσκαρ, ενώ η ηθοποιός, τραγουδίστρια Ντόλι Πάρτον παρέλαβε το Ανθρωπιστικό Βραβείο Τζιν Χέρσχολτ σε αναγνώριση του φιλανθρωπικού της έργου.

Jennifer Lopez (Photo by Frazer Harrison/WireImage)

Μεταξύ των παρευρισκομένων και η Jennifer Lawrence από το Die My Love , ο Leonardo DiCaprio από το One Battle After Another , η Ariana Grande από το Wicked: For Good , ο Jacob Elordi από το Frankenstein , η Sydney Sweeney από την Christy , ο Wagner Moura από το The Secret Agent , η Jessie Buckley από το Hamnet , ο Adam Sandler από τον Jay Kelly , η Tessa Thompson από την Hedda , ο Stellan Skarsgård από το Sentimental Value και η Amy Madigan από το Weapons .