Τέλος στην αναζήτηση: Η Google αντικαθιστά το search με την «προσωπική νοημοσύνη»

Πριν από περίπου 28 χρόνια η Google άλλαξε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. Η μηχανή αναζήτησής της είναι σήμερα συνώνυμο του τρόπου που βρίσκουμε πληροφορίες. Σήμερα η μητρική Alphabet φιλοδοξεί να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, λανσάροντας τη beta έκδοση του Personal Intelligence για το Gemini. Με πρόσβαση σε Gmail, Φωτογραφίες και YouTube, η τεχνητή νοημοσύνη σταματά να ψάχνει απλώς στο διαδίκτυο και αρχίζει να «σκέφτεται» πάνω στην ίδια σας τη ζωή.

Πρόσβαση στο Gmail, την Αναζήτηση, τις Φωτογραφίες και το YouTube και αξιοποίηση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων θα μπορεί να έχει το Gemini της Google, λανσάροντας μια πιο εξατομικευμένη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης.

Χρησιμοποιώντας τέτοια εκτεταμένα ψηφιακά αρχεία, η νέα λειτουργία — που ονομάζεται Προσωπική Νοημοσύνη (Personal Intelligence)— θα «κάνει μοναδικά χρήσιμη την εφαρμογή Gemini», σημειώνει ο Josh Woodward, αντιπρόεδρος της Alphabet που εποπτεύει την εφαρμογή Gemini, τα Google Labs και το AI Studio, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Πρόκειται για το επόμενο βήμα μας ώστε να καταστήσουμε το Gemini πιο προσωπικό, ενεργητικό και ισχυρό», πρόσθεσε.

Καθησυχάζουν για τα προσωπικά δεδομένα

Για να αποτρέψει τυχόν ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, η Google έχει καταστήσει προεπιλέξιμη την Προσωπική Νοημοσύνη, που σημαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν να την ενεργοποιήσουν — και μπορούν να επιλέξουν ποιες εφαρμογές θα είναι συνδεδεμένες με το Gemini. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να ρυθμιστεί ώστε να αγνοεί το ιστορικό των αναζητήσεων, αλλά να λαμβάνει υπόψη τα email, τη συλλογή φωτογραφιών και το ιστορικό προβολών στο YouTube.

Αυτός ο τεράστιος όγκος προσωπικών δεδομένων προσδίδει στο chatbot της Google σαφές πλεονέκτημα έναντι άλλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, λίγες από τις οποίες διαθέτουν τόσες πολλές πληροφορίες για τους χρήστες τους, σημειώνει το Bloomberg. Η OpenAI έχει προσπαθήσει να εξατομικεύσει το ChatGPT — για παράδειγμα, προσθέτοντας τη δυνατότητα να διατηρεί συγκεκριμένες πληροφορίες από τις συνομιλίες.

Το Gemini μπορούσε ήδη να ανακτήσει πληροφορίες από διάφορες υπηρεσίες της Google εφόσον το ζητούσε κανείς, αλλά η διαφορά με την Προσωπική Νοημοσύνη είναι ότι πλέον θα μπορεί να αξιοποιήσει αυτόματα τις προεπιλεγμένες εφαρμογές, επιτυγχάνοντας καλύτερη απόκριση.

Θα «διαβάζει» τη σκέψη μας

Σε ένα παράδειγμα που δίνει εταιρεία, ένας χρήστης λέει στο Gemini ότι χρειάζεται να αντικαταστήσει τα ελαστικά του αυτοκινήτου του και ζητά τις καλύτερες επιλογές — χωρίς να διευκρινίζει τίποτα για το όχημά του. Αλλά, με βάση τον πλούτο των δεδομένων που έχουν παρασχεθεί μέσω της Προσωπικής Νοημοσύνης, το Gemini καταλαβαίνει τι χρειάζεται.

Η εξατομίκευση δεν θα χρησιμοποιείται για όλες τις απαντήσεις και οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναδημιουργήσουν μια απάντηση χωρίς αυτήν, ανέφερε η Google. Υπάρχουν επίσης προστατευτικά κιγκλιδώματα για ευαίσθητα θέματα, πρόσθεσε. Αλλά ο Woodward σημειώνει ότι τα λάθη και οι παρεξηγήσεις είναι αναπόφευκτα.

«Έχουμε δοκιμάσει εκτενώς την έκδοση της Προσωπικής Νοημοσύνης για να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη, αλλά δεν τα έχουμε εξαλείψει», έγραψε, αναφέροντας παραδείγματα όπως η υπερβολική εξατομίκευση, όπου το μοντέλο κάνει συνδέσεις μεταξύ άσχετων θεμάτων. «Το Gemini μπορεί, επίσης, να δυσκολευτεί με χρονοδιαγράμματα ή λεπτές διαφορές, ιδιαίτερα όσον αφορά σχέσεις, διαζύγια ή διάφορα προσωπικά ενδιαφέροντα», πρόσθεσε.

Η beta έκδοση του Personal Intelligence ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου για τους συνδρομητές των Google AI Pro και AI Ultra στις ΗΠΑ.

Προ ημερών, η Google και η Apple επιβεβαίωσαν από κοινού ότι το Gemini θα τροφοδοτήσει τις επόμενες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης της κατασκευάστριας iPhone, κυρίως στον ψηφιακό βοηθό Siri.