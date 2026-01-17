ChatGPT: Η μεγάλη στροφή που αλλάζει το παιχνίδι της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT , ετοιμάζεται να ανοίξει, δοκιμαστικά, την πόρτα στις διαφημίσεις μέσα στο δημοφιλές εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Μια στροφή που έρχεται λιγότερο από δύο χρόνια αφότου ο CEO της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν, τις χαρακτήριζε «έσχατη λύση».



Τον Μάιο του 2024, σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, ο Άλτμαν είχε δηλώσει ευθέως ότι «ο συνδυασμός διαφημίσεων και AI είναι μοναδικά ανησυχητικός», τονίζοντας ότι δεν τις έβλεπε ως βασικό επιχειρηματικό μοντέλο. Από τότε, όμως, το τοπίο άλλαξε δραστικά.



Η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης αποδεικνύεται εξαιρετικά ακριβή. Ο ίδιος ο Άλτμαν, η πρώην CEO της Instacart Φίτζι Σίμο –που ανέλαβε CEO εφαρμογών στην OpenAI στις αρχές του 2025– και κορυφαία στελέχη της εταιρείας μιλούν εδώ και μήνες για τη «δίψα» σε υπολογιστική ισχύ. Δεν είναι τυχαίο ότι η OpenAI έχει δεσμευτεί σε δαπάνες περίπου 1,4 τρισ. δολαρίων για data centers και σχετικές υποδομές.



Το ερώτημα είναι πώς χρηματοδοτείς έναν τόσο ακριβό αγώνα χωρίς τα διαφημιστικά έσοδα που διαθέτουν οι Big Tech, όπως η Google και η Meta; Η απάντηση φαίνεται να περνά, έστω και διστακτικά, από τις διαφημίσεις. Την ίδια στιγμή, η OpenAI ολοκλήρωσε και την αναδιάρθρωσή της σε πιο «κλασικό» κερδοσκοπικό σχήμα, ώστε να διευκολύνει την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Πώς θα λειτουργούν οι διαφημίσεις στο ChatGPT

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας,οι δωρεάν χρήστες και όσοι βρίσκονται στο πρόγραμμα Go θα αρχίσουν να βλέπουν πιλοτικά διαφημίσεις «τις επόμενες εβδομάδες». Η OpenAI ξεκαθαρίζει ότι οι απαντήσεις του ChatGPT δεν θα επηρεάζονται από τις διαφημίσεις, οι οποίες θα φέρουν σαφή σήμανση, ενώ οι συνομιλίες θα παραμένουν ιδιωτικές και δεν θα κοινοποιούνται σε διαφημιζόμενους.



Οι συνδρομητές των Plus, Pro, Business και Enterprise πακέτων δεν θα βλέπουν διαφημίσεις. Όπως έγραψε η Σίμο στο X, το κρίσιμο για την OpenAI είναι ένα πράγμα: «οι διαφημίσεις να μην επηρεάζουν ποτέ τις απαντήσεις που σας δίνει το ChatGPT». Με απλά λόγια, χρήμα ναι – αλλά χωρίς να πειραχτεί η ουσία. Αν θα μείνει έτσι στην πράξη, μένει να φανεί.